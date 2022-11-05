В Костроме 13 человек погибли в результате пожара в ночном клубе. Пожарные выходы из заведения оказались заперты

В Костроме в результате пожара в местном ночном клубе «Полигон» погибли 13 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала массовая драка, в ходе которой один из ее участников выстрелил в помещении из ракетницы.

После начала пожара на выходе из клуба образовалась давка. Открытыми оказались только три эвакуационных выхода, а другие четыре были заперты. Чтобы дать людям покинуть горящее здание, прибывшим пожарным пришлось вскрывать замки и выламывать двери. Всего спасателям удалось эвакуировать из горящего клуба 250 человек.

Как пишет Baza, одну из дверей удалось выбить посетителю заведения по имени Андрей Кузьмин. «Когда началась драка, они включили свет, произошел хлопок и пошло моментально задымление. Началась паника, пошел дым. Единственное, что я сказал — успокойтесь. Сказал и пошел вышибать дверь. Я ее как-то на автомате вышиб и народ пошел», — рассказал он.

По словам Кузьмина, в момент пожара клуб был заполнен до отказа. «В заведении было очень много человек, потому что оно у нас очень популярное, очень. Точно не могу сказать, но навскидку человек 300 точно было, потому что забито было все и у барной стойки, и танцпол, и столики все были заняты», — сообщил Кузьмин.

Директора заведения на момент ЧП на месте не было, она приехала только когда стало известно о произошедшем.

По данным местных СМИ, владельцем сгоревшего клуба является депутат областной Думы от «Единой России» Ихтияр Илдыр-оглы Мирзоев.

В следственном управлении СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей.

Позже телеграм-канал 112 сообщил, что предполагаемый виновник пожара, выстреливший из ракетницы, задержан.

Им оказавлся военный Станислав Ионкин, воевавший в Украине и получивший там контузию.

Обновлено в 12:30. Добавлена информация о задержанном.

Обновлено 17:20. По уточненной информации из официальных источников жертвами пожара стали 13, а не 15 человек, как сообщалось ранее. Добавлена информация о личности предполагаемого виновника пожара. Изменен заголовок.

Источник: ТАСС, Baza, «Интерфакс», 112

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