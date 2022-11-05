Пожар в костромском клубе «Полигон», где погибли 13 человек, устроил военный, контуженный в Украине 

Пожар в костромском клубе «Полигон», жертвами которого стали 13 человек, устроил Станислав Ионкин. Он воевал в Украине, получил там контузию и после короткой реабилитации снова вернулся в военную часть.

Жена Ионкина Евгения Жулина подтвердила журналистам, что военный был контужен в августе. На вопрос почему ее супруг оказался за пределами военной части она посоветовала обратиться к его руководству.

«Задайте вопрос военной части, почему контуженный военный оказался в военной части, а также вопрос о том, почему он вообще был за пределами их здания», — сказала жена военного «Верстке».

На странице Евгении Жулиной во «ВКонтакте» есть фотографии ее мужа в военной форме, которую она выложила 18 июля. В подписи к ней сказано, что Ионкина «направили в самое пекло» защищать родину «от бандеровской нечисти».

По данным Baza, 22 августа во время обстрела Ионкин получил контузию и сломал ногу. Его отправили в госпиталь в Астраханской области, а уже 1 октября он вернулся в военную часть в Костромской области.

В ночь на субботу Ионкин созвонился с родными, сказал, что у него все хорошо и отправился в ночной клуб «Полигон». В какой-то момент там началась массовая драка, в ходе которой, по предварительным данным, Ионкин выстрелил в помещении из охотничьей ракетницы. Это привело к пожару. Открытыми оказались только три эвакуационных выхода, а другие четыре были заперты, в результате чего образовалась давка. Погибли 13 человек.

Обновлено 17:20. По уточненной информации из официальных источников, жертвами пожара стали 13, а не 15 человек.

Источники: «Верстка», Baza, Евгения Жулина

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