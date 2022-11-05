Из КНДР в Россию впервые с начала пандемии начали ходить поезда. Как утверждают в Пентагоне, с артиллерийскими снарядами для войны в Украине

4 октября впервые с начала пандемии коронавируса из Северной Кореи в Россию прибыл железнодорожный состав. За несколько дней до этого американские власти заявили, что Пхеньян поставляет Москве артиллерийские боеприпасы для использования на войне в Украине.

Возобновление железнодорожного сообщения, которое было остановлено в течение нескольких лет, подтвердили и российские власти. По их утверждениям, первым поездом в Северную Корею из России были отправлены породистые лошади.

Источник: Reuters

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