В Украине погибли более 500 заключенных. Это четверть доехавших до фронта — The Insider

Журналисты The Insider, опираясь на собственные подсчеты и выводы Украинского центра изучения и противодействия гибридным угрозам, выяснили, что за время войны в Украине погибли более 500 заключенных, которых завербовал основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

Центр обнаружил и верифицировал более 200 писем с соболезнованиями семьям завербованных заключенных, которые были подписаны одним из руководителей ЧВК Андреем Трошевым. Эти письма были пронумерованы по порядку. Самое большое порядковое число, которое удалось обнаружить — 458. Письмо с таким порядковым номером отправили 13 октября.

«Дата письма это не дата смерти. Во многих случаях требуется идентификация (зачастую с поля боя вытаскивают и через недели). Поэтому письма — это лишь констатация, что он погиб и будет награжден. Обычно дата письма отстает от даты смерти на 7–10 дней», — объяснил генерал-майор СБУ в запасе Игорь Гуськов, который работает в Центре противодействия гибридным угрозам.

Сообщения о прибытии российских заключенных в Украину начали появляться еще в августе. При этом у Центра есть лишь одно документальное подтверждение гибели завербованного раньше сентября.

Журналисты отмечают, что за последние три недели в соцсетях были опубликованы десятки новых сообщений от родственников заключенных об их гибели. Таким образом, к началу ноября число погибших осужденных превысило 500 человек. Согласно тем же подсчетам, к октябрю погибло около четверти доехавших до фронта заключенных.

Источник: The Insider

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.