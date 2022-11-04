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В Махачкале задержали 15 подростков. Их допрашивали о побеге четырех сестер, которые сбежали в Грузию от семейного насилия

17:50 • 04.11.2022

Вечером 2 октября в Махачкале силовики в «штатском», предположительно, сотрудники Центра «Э», возле популярного у молодежи кафе «Дом 15» задержали 15 подростков без объяснения причин. Их отвезли в отделение полиции, где продержали до двух часов ночи, сообщили в СК SOS «Холоду». В кофейне не прокомментировали ситуацию.

Во время задержания подростков грубо допрашивали, используя нецензурную лексику. Силовики спрашивали их о Патимат и Хадижат Хизриевых (родные сестры), Аминат Газимагомедовой и Патимат Магомедовой (троюродные сестры), которые сбежали в Грузию от родственников, применявших к ним физическое насилие. Также подростков допрашивали об их личном отношении к ЛГБТК+. Сообщается, что правоохранительные органы Дагестана искали «ячейку ЛГБТК+ организации, которая “завербовала” сестер и помогла им сбежать».

29 октября на КПП «Верхний Ларс» российские пограничники задержали четырех сестер, которые сбежали от родственников из-за домашнего насилия. Также в детстве сестры подверглись женскому обрезанию. На побег девушки решились, когда младшей из них исполнилось 18 лет.

Источник: Светлана Анохина

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