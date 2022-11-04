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Путин подписал закон о призыве россиян с неснятой или непогашенной судимостью по ряду тяжких преступлений

15:32 • 04.11.2022

Президент России Владимир Птуин подписал закон, который позволяет призывать во время мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.

При этом под мобилизацию до сих пор не попадают граждане, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за сексуализированное насилие, совершение теракта, экстремизм, захват заложников, госизмену и шпионаж.

Также закон о мобилизации дополнили статьей, согласно которой граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах России, во время мобилизации продолжат проходить альтернативную службу.

Помимо этого, Путин подписал закон, который приравнивает статус добровольцев к статусу военнослужащих по контракту. Согласно документу, численность добровольческих формирований, районы их действий, а также порядок прекращения их деятельности будет определять Минобороны РФ.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации (1, 2)

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