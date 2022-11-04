Петербуржец скончался после того, как его задержала полиция. Силовики толкали его ногами

Утром 16 октября 29-летнего Владислава Шушминцева, который потерял ключи и пытался войти домой через козырек подъезда, задержала полиция. После этого петербуржцу вызвали скорую помощь. Через сутки он скончался в больнице из-за тяжелой травмы головы.

Мать Шушминцева, когда увидела, что тот пытается попасть домой через козырек подъезда, вызвала экстренные службы. Первыми приехали полицейские, которые задержали его на полтора часа. Согласно записи камеры видеонаблюдения, силовики начали толкать мужчину ногами, затем повалили его на землю через металлическую ограду, не давая тому подняться.

Один из свидетелей рассказал «Команде против пыток», что один из полицейских встал ногами на Шушминцева. Другой сообщил, что слышал, как петербуржец звал на помощь, пока его «обматывали скотчем, веревками и ремнями», так как тот якобы укусил полицейского.

Во время задержания приехала скорая помощь. Шушминцева привезли в Елизаветинскую больницу в состоянии клинической смерти с тяжелой травмой головы и переломом носа, затем ввели в искусственную кому. 17 октября он умер из-за травматического отека головного мозга и кровоизлияния.

Источник: «Команда против пыток»

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