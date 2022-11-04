Минкульт отменил Московскую биеннале из-за сроков монтажа и «несоответствия» экспонатов. Организаторы не согласились — и выложили видео с выставки. Там есть работы о мирном небе и солдатах

В Минкультуры рассказали об отмене Московской биеннале современного искусства. Она должна была пройти в Третьяковской галерее. Причина отмены — «абсолютное несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения».

Организаторы, фонд «Биеннале современного искусства», якобы не выполнили договорные обязательства, нарушили сроки монтажа выставки и не предоставили необходимые документы. «Третьяковская галерея — сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке, должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки», — говорится в заявлении Минкультуры.

В фонде-организаторе не согласны с заявлением ведомства и говорят, что выставка готова. «Вчера вечером мы, команда и художники 9-й московской биеннале узнали из новостей, что министерство культуры Российской Федерации приняло решение закрыть выставку. С министерством не спорят, но мы не можем не возразить ужасающей формулировке "несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу избранный площадки"», — ответили в «Биеннале современного искусства».

Команда отметила, что успела отснять выставку до того, как залы опечатали, выложила видео и кратко рассказала о художниках и работах. Среди них — работа «Покой» москвича Саши Купаляна и Насти Дайнеко из Донецка. Они «две недели вместе рисовали мирное небо, как нашу общую молитву о мире и покое». Также на выставке представлена работа Татьяны Баданиной «Надежда» (посвящена «запискам с молитвами, которые жены и матери зашивают солдатам, провожая их на фронт») и портреты жителей Донецка Насти Дайнеко.

«Современное искусство принято считать маргиналами, нас заранее, авансом, подозревают в хулиганстве и нигилизме, всегда видят "фигу в кармане". А у нас ее не было. Мы в марте 2022 года решили, что работаем для наших зрителей. Сейчас мы все проходим, возможно, самое тяжелое испытание для нашей страны и в жизни каждого из нас и нужно хотя бы попытаться пройти его достойно. Мы попытались», — говорится в заявлении организаторов биеннале.

Источники: «Интерфакс», «Биеннале современного искусства»

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