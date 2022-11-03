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За время войны на приграничных с Украиной российских территориях погибли по меньшей мере 33 мирных жителя

19:30 • 03.11.2022

С начала войны в Украине 24 февраля 2022 года в российских регионах, граничащих с Украиной, в результате обстрелов и крушения российского военного самолета погибли по меньшей мере 33 мирных жителя.

Таковы результаты подсчетов, проведенных изданием «Важные истории» по информации из открытых источников.

По данным издания, в октябре интенсивность обстрелов приграничных регионов России выросла почти в пять раз по сравнению с летними месяцами. Сообщения о разрушениях и жертвах в результате этих обстрелов поступали в количестве 15-18 в неделю. 

Всего с начала войны в результате обстрелов со стороны Украины погибли 18 мирных российских жителей, 15 из них — в Белгородской области. Еще как минимум 102 человека получили ранения разной степени тяжести. 

Кроме того, 15 человек стали жертвами падения на жилой дом в Ейске российского бомбардировщика Су-34. Еще 28 человек тогда получили различные травмы. 

За 253 дня войны на территории России были полностью разрушены минимум 55 жилых домов, еще 823 жилых дома повреждены, 43 из них — многоквартирные. 

Источник: «Важные истории»

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