Врио командующего войсками Центрального военного округа стал генерал-майор Александр Линьков. Ранее эту должность занимал генерал-полковник Лапин

Временно исполняющим обязанности командующего ЦВО (или «группировкой российских войск "Центр" в Украине») назначен генерал-майор Александр Линьков. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. Ранее командующим войсками ЦВО был генерал-полковник Александр Лапин.

29 октября в прессе появились сообщения о том, что Лапин, которого активно критиковали за провалы в ходе войны в Украине глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, снят с должности. Однако официальные источники эти сообщения никак не комментировали.

Источник: «Коммерсантъ»

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