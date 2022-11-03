В заповеднике «Остров Врангеля» разрешат строительство ради национальной безопасности страны 

Минприроды в интересах обороны и безопасности намерено снять часть природоохранных ограничений в чукотском заповеднике «Остров Врангеля», который находится под охраной ЮНЕСКО. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство опубликовало для общественного обсуждения проект нового положения о заповеднике, который снимает часть действующих там природоохранных ограничений.

Так, на острове теперь могут разрешить строительство и ремонт капитальных объектов. Кроме того, там смогут проводить работы, которые нарушают почвенный покров или меняют гидрологический режим. Также будет разрешен пролет самолетов и вертолетов на высоте 2 тысячи метров над территорией заповедника. Для этого больше не потребуется согласование с Минприроды. Это, по словам эксперта организации «Гринпис России» Михаила Крейндлина, может привести к массовой гибели морских млекопитающих.

Также все это создаст прецедент, после которого природоохранные ограничения для нужд обороны и безопасности могут быть сняты и в других заповедных землях, опасаются в «Гринписе России». Там отмечают, что в документе Минприроды не указаны конкретные границы земельных участков.

«Таким образом, такие участки могут быть выделены в любом месте заповедника, в том числе на участках, включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник», — говорят в организации.

Источник: «Коммерсантъ»

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