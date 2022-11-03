В Уфе четырех студентов арестовали по обвинению в подготовке терактов на железной дороге. Медведев назвал их «уродами» и снова заговорил об отмене моратория на смертную казнь

Советский районный суд Уфы арестовал четырех студентов 17-18 лет. Их обвинили в организации терактов.

По версии следствия, в октябре, выступая против войны в Украине, они как минимум пять раз подожгли электротехническое оборудование на железной дороге в Башкирии с целью дестабилизировать работу органов госвласти.

18-летних Фаррухжона Зокирова, Мустафу Шахбазова, Эмина Садыгова и его 17-летнего брата Амина Садыгова арестовали до 28 декабря. Им инкриминируют организацию террористического акта в составе организованной группы. По этой статье студентам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

По неподтвержденным данным, все они являются уроженцами бывших советских республик. Однако издание «Верстка», пишет, что, судя по фотографиям и истории профилей в соцсетях, обвиняемые с детства живут и учатся в Уфе.

По данным «Коммерсанта», Шахбазов учится в Уфимском юридическом институте МВД, Садыгов — в Уфимском авиационном техникуме, а его младший брат — в кадетском корпусе имени Мусы Гареева. Где учится Фаррухжон Зокиров — неизвестно.

Дело уфимских студентов прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны саботажников расстреливали.

«На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Кроме того, Медведев считает, что «мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России».

Источники: «Коммерсантъ», Дмитрий Медведев, «Верстка»

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