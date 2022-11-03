Украинские власти потребовали суда над российскими пропагандистами за геноцид украинцев

Российские пропагандисты должны понести наказание за участие в геноциде украинского народа наряду с политическим руководством России. С таким заявлением выступили в украинском министерстве культуры.

«Это касается всех элементов и участников войны и пропагандистов если не в первую очередь, то как минимум на уровне с теми, кто непосредственно отдавал приказы о начале наступательных операций, на уровне с высшим руководством государства», — заявил замминистра культуры Украины Тарас Шевченко.

По его словам, «пропагандисты несут такую же ответственность, поскольку без их деятельности те события, в которых мы живем как минимум в последний год, были бы невозможны». «Они являются неотъемлемой частью российской военной пропагандистской машины», — подчеркнул Шевченко.

При этом он отметил, что задача украинского государства состоит в том, чтобы собрать доказательную базу и обсудить возможные юридические механизмы для привлечения виновных к ответственности.

Шевченко убежден, что российским пропагандистам можно было бы предъявить обвинения в пропаганде войны, разжигании вражды и даже геноциде.

Шевченко напомнил, что во время Нюрнбергского процесса после окончания Второй мировой войны, наряду с военными и политическими руководителями нацистской Германии, судили и пропагандиста и главного редактора газеты «Штурмовик» Юлиуса Штрайхера. Тогда суд признал его виновным и приговорил к повешению.

11 октября 2022 года в Гааге начался суд над 86-летним мультимиллионером из Руанды Фелисьеном Кабугой. В 1997 году Международный трибунал ООН по Руанде обвинил его в геноциде, соучастии в геноциде, прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида, попытке совершить геноцид, а также в заговоре с целью совершения геноцида, преследовании и истреблении населения.

Кабуга финансировал «Свободное радио и телевидение тысячи холмов», которое активно пропагандировало и подстрекало к геноциду жившего в Руанде племени тутси. По мнению международного суда, пропаганда сыграла заметную роль в увеличении жертв геноцида, в ходе которого весной-летом 1994 года были убиты более 800 тысяч представителей народа тутси и умеренных хуту.

Источник: Министерство культуры Украины

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