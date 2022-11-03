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Украина и Россия обменялись пленными. В Украину вернулись 74 защитника «Азовстали»

18:17 • 03.11.2022

Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 107 на 107. Об этом сообщили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и Минобороны России.

«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в российском военном ведомстве.

В свою очередь, Ермак заявил, что в Украину вернулись шесть офицеров и 101 рядовой и сержант. По его словам, 74 из вернувшихся домой военнослужащих — защитники «Азовстали».

«Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, с "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями различных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии», — сообщил Ермак. 

22 сентября состоялся предыдущий масштабный обмен пленными, когда в Украину вернулось множество защитников «Азовстали». Тогда 215 пленных украинских военных были обменяны на 55 российских солдат и так называемого «кума Путина» крупного украинского бизнесмена Виктора Медведчука. 

Среди обменянных были и пятеро командиров, руководивших обороной «Азовстали» в Мариуполе — Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Шлега и Олег Хоменко. По условиям обмена они останутся на территории Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента». 

Всего в Украину тогда вернулись 109 бойцов «Азова», среди них и парамедик Екатерина Полищук также известная как «Пташка», интервью с которой, выдавая ее за снайпера, незадолго до этого показывал российский пропагандистский канал Russia Today.

Ранее Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией. Как поясняли в Госдуме, это было сделано затем, чтобы лишить пленных «азовцев» статуса военнопленных и вместо обмена предать их российскому суду.

Источники: Андрей Ермак, ТАСС

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