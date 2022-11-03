Российская армия обстреляла арендованный Китаем терминал в порту Николаева. Уничтожено 17 тысяч тонн подсолнечного масла — МИД Украины

Российские войска нанесли ракетный удар по арендованному китайской корпорацией терминалу в морском порту Николаева. В результате обстрела были уничтожены 17 тысяч тонн подсолнечного масла на общую сумму 26 миллионов долларов. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, под угрозой обстрела со стороны российских военных остается еще один терминал в том же порту, который также арендует компания из КНР.

В связи с этим украинское министерство иностранных дел призвало власти Китая оказать давление на Россию с целью принудить ее к прекращению обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины.

«Обстрелы китайского терминала в порту Николаева в очередной раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины. Призываем китайскую сторону требовать от Москвы немедленного прекращения атак украинской критической инфраструктуры, чтобы защитить в том числе имущество китайских предприятий», — заявил Николенко.

Источник: Олег Николенко

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