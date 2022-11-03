«Один за всех и все за одного». Мобилизованные из Чувашии протестуют третий день подряд, требуя выплат 

Более 100 мобилизованных из Чувашии устроили бунт в учебном центре в Ульяновске из-за отсутствия обещанных выплат. Позже к ним присоединились и другие военнослужащие региона. Теперь, пишут местные СМИ, более двух тысяч солдат требуют перечислить им на личные счета 400 миллионов рублей, которые обещал глава Чувашии Олег Николаев.

1 ноября в телеграм-канале «Сердитая Чувашия» появилось видео бунта мобилизованных. На кадрах, распространившихся в сети, более сотни солдат стоят на плацу и выражают недовольство по поводу отсутствия обещанных им выплат.

«В военкомат я пришел, мне объяснил военный комиссар, что, как только вы туда приедете, в течении двух-трех дней единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч», — говорит один из мобилизованных.

Остальные собравшиеся на плацу подтвердили эти слова. «Да, было такое», — сказали солдаты. По словам одного из военных, мобилизованным сообщили, что, пока их не зачислят в часть, им положены только 25 тысяч рублей. Однако в военные билеты мужчинам не ставят никаких отметок.

Вечером того же дня на плацу мобилизованные скандировали: «Один за всех и все за одного». По данным телеграм-канала «Сердитая Чувашия», бунт в учебном центре подавили сотрудники Росгвардии. Однако уже на следующий день, 2 ноября, солдаты отказались выйти на тренировочные занятия и требовали встречи с главой региона. Тогда же в части закрыли комнату для хранения оружия и боеприпасов.

Сегодня, на третий день протестов, мобилизованные потребовали незамедлительно перечислить им на личные счета 400 миллионов рублей, которые были выделены из резервного фонда республики. Они написали обращение к Олегу Николаеву, под которым, по данным «Сердитой Чувашии», подписи готовы оставить более двух тысяч солдат.

Глава Чувашии Олег Николаев протесты военных прокомментировал. По его словам, меры поддержки должны быть разъяснены всем мобилизованным, чтобы снять напряжение. Но о конкретных суммах и времени выплат Николаев ничего не сказал.

Ранее в своем телеграм-канале он действительно написал, что федеральные меры поддержки дополнили региональными и теперь в бюджете есть несколько сотен миллионов рублей.

«В сумме на разные виды поддержки нами направлено 400 миллионов рублей. Сначала рассматривали вариант предоставления каждому мобилизованному единовременной выплаты. Но мы должны обеспечивать поддержку семьям не единовременно, а постоянно», — говорится в сообщении главы Чувашии.

Источник: «Сердитая Чувашия», Олег Николаев

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