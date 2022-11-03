В начале 2000-х в Нижнем Тагиле начали пропадать молодые девушки. Некоторые из них были несовершеннолетними; многие происходили из бедных семей — и зачастую никто, кроме близких, не обращал на исчезновения большого внимания. Только когда в 2006 году милиция задержала двух мужчин по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних, выяснилось, что в Свердловской области годами действовала банда: ее участники торговали людьми, убивали девушек и оставляли тела своих жертв в лесу под рабочим поселком Левиха. Родственники убитых переживают их смерти до сих пор. Спецкор «Холода» Олеся Остапчук изучила материалы уголовного дела, поговорила с близкими жертв и теми, кто расследовал преступления банды, — и теперь рассказывает историю фирмы «Фея» и «кладбища невест».

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Вечером 18 июня 2005 года Оля Бубнова, 15-летняя первокурсница из училища «Самородок» в Нижнем Тагиле, пошла гулять со своей подругой Викой Юшковой — та была на полтора года младше и еще училась в школе.

Бубнова была вторым ребенком в небогатой тагильской семье: ее мать Наталья работала уборщицей на заводе и воспитывала детей одна. Жили они рядом с Дворцом культуры «Юбилейный»: аллеи рябины, сквер с белой каменной часовенкой, грязные бетонные заборы с ромбиком, исписанные баллончиком, ржавые гаражи, серые пятиэтажки. Как вспоминает Наталья Бубнова, Оля была веселой и общительной: «Очень любила красиво одеваться. Любила волосы покрасить, ногти, — рассказывает она. — Друзей много было, у нее даже мальчик был — маленький такой, вещи за ней носил». В детстве девочка переболела астмой и не могла заниматься спортом. Зато увлекалась искусством: мать описывает это как «каракули свои рисовала». В «Самородке» она училась на соцработницу.

«Знаете, говорят, что у матерей что-то “екает” в таких ситуациях, а у меня ничего», — вспоминает Наталья Бубнова тот день. На следующее утро ни Оля, ни Вика домой не вернулись. Их родители до того не знали друг друга, но теперь познакомились — и начали вместе искать детей. «Мы целыми днями с матерью Вики обхаживали здесь все, — рассказывает Бубнова. — У всех спрашивали — никто девочек не видел. В милиции зарегистрировали наше заявление о пропаже».

Через три дня после того, как родители обратились в милицию, они обнаружили в своих почтовых ящиках короткие письма от дочерей. Оля Бубнова писала: «Мама, я с подружкой поехала к друзьям в Москву. Через неделю вернусь. Вернусь [и] все объясню». К тому же сводился смысл письма и от Вики Юшковой — разве что она уточняла, что уехала в Москву «на КАМАЗе». «Какая в жопу Москва? — вспоминает Наталья Бубнова свои эмоции. — У нее все вещи и документы дома остались». Почерковеды подтвердили, что текст действительно писали девочки — «в необычной обстановке».

Из Москвы Вика с Олей так и не вернулись. Шли месяцы, а Наталья Бубнова так ничего и не знала о судьбе дочери. Почти через год после пропажи в лесу возле поселка Левиха нашли грязные джинсы с кофтой, в которых Оля ушла из дома, и объеденные зверями человеческие останки.

Так Наталья Бубнова узнала, что ее дочь стала одной из полутора десятков жертв компании мужчин из Нижнего Тагила. Они владели фирмой секс-услуг и годами убивали своих сотрудниц и просто случайных девушек, с которыми проводили время. «Сейчас по прошествии лет я понимаю, что наши дети были последними в этой серии убийств, — вспоминает Бубнова. — А до них пропадали же тоже девушки, я-то этого не знала. В Тагиле не было такой информации, что пропадают девушки. Пропадали и пропадали».

Оля Бубнова. Фото из семейного архива

Фирма

В апреле 2004 года 28-летний Игорь Мелиженков вышел на свободу из колонии. Отсидел он почти два года — после пьяной драки, в которой чуть не зарезал милиционера, заступаясь за друга Эдуарда Чудинова. Вернувшись в Нижний Тагил, Мелиженков снова влился в компанию Чудинова, работавшего весовщиком на базе предприятия Уралвтормет, где принимали металлолом, обрабатывали его и торговали металлами.

По словам местных жителей, Нижний Тагил начала 2000-х на Урале считался столицей проституции. «Представьте себе разворот газеты [“Рекламный вестник”]: там везде были секс-услуги, замаскированные под обыкновенные объявления о круглосуточной доставке еды и напитков», — рассказывает журналист Валерий Климцев, работавший в те годы в издании «Тагильский рабочий». По его словам, владельцы местных борделей рассказывали, что к ним приезжают клиенты даже из Москвы — настолько все было «хорошо поставлено».

Для местных же мужчин секс-услуги были одним из немногих способов развлечься наравне с алкоголем. «Это была доступная многим ниша, — объясняет Александр Анциферов, в те годы бывший заместителем начальника отдела по борьбе с организованной преступностью по Свердловской области. — Там такие цены, что рабочие с металлургического комбината могли себе позволить сходить всем составом, заказать себе в компанию девушек. Как раз в начале 2000-х годов был экономический подъем в стране — люди стали больше зарабатывать, появился спрос».

По словам Анциферова, у милиции на бордели просто не хватало ресурсов. «Мы, конечно, видели эти объявления о доставке напитков в “Рекламном вестнике”, и их было так много, что глаза разбегались, — рассказывает он. — И мы проводили контрольные закупки, оперативные эксперименты, вполне успешно выявляли преступные группы, уголовные дела возбуждали по занятию проституцией, по вовлечению в нее. Но это тяжело все шло, потому что был огромный размах в этой нише. А территориальные отделения милиции занимались текущими преступлениями». Многие милиционеры знали сутенеров в лицо, видели, где стоят их машины, определяли места дислокации — но после облавы в одном месте хозяева просто перевозили бордели в другое, и все начиналось по новой.

Условия для ведения такого бизнеса в Нижнем Тагиле были подходящие. Как объясняют «Холоду» бывшие оперативники и другие местные жители, с одной стороны, в город постоянно приезжали девушки из соседних населенных пунктов, где было совсем плохо с образованием и работой, — и их уязвимое положение позволяло сутенерам легко вовлечь их в секс-работу. С другой стороны, бизнес секс-услуг приносил владельцам большую прибыль, а порог входа в него был низкий: местные криминальные авторитеты, жившие по «понятиям», считали такой бизнес грязным и им не занимались.

Обо всем этом, оказавшись на свободе, быстро узнал Игорь Мелиженков — а вскоре пришел к Эдуарду Чудинову и попросил 50 тысяч рублей, чтобы купить выставленную на продажу фирму секс-услуг «Фея». Это была солидная сумма: в то время в Нижнем Тагиле за 100 тысяч рублей можно было купить однокомнатную квартиру. Но у Чудинова такие деньги водились: его коллега по металлобазе позже рассказывал, что тот зарабатывал не меньше 10 тысяч рублей в неделю. В начале 2000-х сбор металлолома в России превратился в большой сегмент черного рынка: сбытчики часто воровали цветные металлы с предприятий, а приемщики (им как раз работал Чудинов) перепродавали краденое, получая большую выгоду.

Мелиженков и Чудинов. Фото из материалов дела

Бывшая хозяйка «Феи» познакомила Мелиженкова с сотрудниками: секс-работницами, водителями, хозяйкой съемной квартиры, операторами, обрабатывавшими звонки потенциальных клиентов. После этого в газетах появилась новая «фирма по доставке напитков». Клиенты «Феи» платили за час с девушкой около 500 рублей, из которых сотрудницам доставалось не больше 150 — а иногда и вовсе ничего: за «проступки» Мелиженков наказывал девушек штрафами и нередко бил. «Фея» приносила Мелиженкову и его партнерам — и Чудинов, и другие его друзья быстро втянулись в бизнес — от шести до восьми тысяч рублей в день.

Многие из друзей вместе выросли в Левихе — промышленном поселке в часе езды от Тагила, образованном вокруг медного рудника и окруженном лесами (Левиху даже называли «уральским Твин Пиксом»). В этом маленьком сообществе дружеские связи переплетались с родственными: в компанию Чудинова входил его младший брат Дмитрий и двоюродный брат Игорь Хмелев, который жил с сестрой Мелиженкова; ее сын, 21-летний грузчик Дмитрий Дьячков, тоже тусовался с мужчинами. А еще их связывала кровь. За полтора года до того, как Мелиженков вышел из тюрьмы, его друзья убили в Нижнем Тагиле двух девушек.

Эдик

Весной 2003 года родители 17-летней Ксении Федоровой и ее подруги, 23-летней Оксаны Немытовой, искали своих дочерей уже несколько месяцев. В милиции им никак не помогали — и в отчаянии они начали обращаться к экстрасенсам. Как потом вспоминал отец Оксаны Александр Немытов, одна из гадалок сказала, что «видит у девочек на лице снег», что они были в машине с мужчинами и что с ними случилась беда. А еще она назвала имя — Эдик.

Осенью 2002-го Ксения Федорова, учившаяся на парикмахера, пришла на вечеринку в квартиру на улице Быкова с парнем — 22-летним Марком Кустовским. Кустовский был коллегой Чудинова по Уралвтормету — работал там монтером мартеновских печей. Женатый, солидный (подруга Федоровой вспомнила, что Кустовский ходил в плаще), он считался самым симпатичным парнем в компании, но имел дурную привычку — пристрастился к игровым автоматам. Из-за этого он часто занимал у Чудинова деньги.

Марк Кустовский

Вечеринка не заладилась: Кустовский с Федоровой поругались и он ушел домой. После этого с Федоровой начал общаться Дмитрий Чудинов, и они вместе пошли в ванную. По его требованию девушка попробовала сделать ему минет, но эрекции не было, и продолжать 17-летняя студентка не захотела. Тогда Чудинов разозлился, ударил девушку и орально изнасиловал. Федорова начала кричать. Когда гостям удалось ее успокоить, Эдуард Чудинов отвез девушку домой, а потом дал ей три тысячи рублей, чтобы она не жаловалась на произошедшее в милицию.

Через несколько дней Федорова, на лице которой к тому времени образовался синяк, сказала Кустовскому, что хочет написать на Дмитрия Чудинова заявление. В другом разговоре она рассказала, что Эдуард Чудинов начал угрожать ей тем, что «куда-то продаст». А 11 ноября 2002 года старший Чудинов, Хмелев и Дьячков позвали Федорову с собой — выпить и покататься на белой «Волге» по ночному городу. Девушка испугалась, но все-таки согласилась встретиться с мужчинами — и позвала с собой старшую подругу Оксану Немытову.

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Пока они ездили на машине, Чудинов несколько раз пытался поговорить с Федоровой о ее заявлении, но всякий раз это заканчивалось ссорой. В какой-то момент девушка начала кричать на приятеля матом. Чудинов сначала ударил ее по лицу, а потом — потянул за концы ее шарфа и задушил. Тело положили в багажник, а потом выбросили в лесу неподалеку от дороги. Потом, чтобы избавиться от свидетеля, задушили и Оксану Немытову.

Их тела нашли летом. Судмедэкспертиза не смогла достоверно установить причину и время наступления смерти — милиция завела дела об убийстве, но несколько лет следствия по ним фактически не велось.

Черный плащ

После того как Мелиженков и Чудинов начали заниматься секс-услугами, их бизнес быстро стал процветать. Они арендовали дополнительные квартиры для секс-работниц и регистрировали новые фирмы: «Презент», «Мы с Вами от заката до рассвета», «Ночная сказка». Чудинов, Мелиженков и их подельники вовлекали девушек в бизнес всеми доступными средствами. Знакомые искали потенциальных новеньких на вокзале и обманным путем приводили их на квартиры, получая за это от двух до 15 тысяч рублей. У Чудинова появились мысли о расширении бизнеса: в Екатеринбурге секс-услуги стоили дороже и он хотел продавать секс-работниц в бордели региональной столицы. «Денег у Чудинова было море — пачки!» — вспоминала его бывшая жена Лариса.

Одним из наемных сотрудников «Феи» стал Марк Кустовский — экс-бойфренд убитой Ксении Федоровой. Он по-прежнему был должен Чудинову деньги, проигранные в автоматах, и теперь отрабатывал долг, играя роль «штатного соблазнителя». Кустовский знакомился с девушками на улицах, в кафе и барах и приводил их к Чудинову.

Ноябрьским вечером 2004 года Кустовский подошел к 16-летним Ирине и Марине Кузьминым: сироты-двойняшки в этот момент возвращались из ПТУ домой, где они жили с опекавшей их двоюродной сестрой. Кустовский был одет неопрятно: его черный плащ был забрызган грязью, но, как вспоминала потом Марина, вел он себя очень уверенно — отпускал комплименты, флиртовал и как будто гипнотизировал своими большими яркими глазами. Представился он девушкам Стасом — и пригласил Ирину, недавно покрасившуюся в блондинку, на свидание.

На следующий день, когда они встретились, Кустовский пришел в белой рубашке, черных брюках и с букетом цветов. После прогулки по парку Ирина Кузьмина с восторгом рассказывала своей сестре о новом ухажере: это было ее первое в жизни свидание и первые отношения. «Иринка была совсем домашней: все больше книги любила читать — никуда ее не вытянешь, — рассказывала Марина. — Почти затворница была. А тут влюбилась!».

Незадолго до дня рождения Ирины Кустовский пригласил ее в боулинг. Как он потом вспоминал, в тот вечер девушка много жаловалась на строгость сестры-опекунши и переживала, что свой праздник проведет под домашним арестом. Кустовский предложил ей продолжить вечер и покататься на машине, а сам позвонил Эдуарду Чудинову и сказал, что нашел девушку для секс-работы. После этого Ирина пропала.

Марина Кузьмина сразу заподозрила Кустовского. Тот утверждал, что посадил подружку в маршрутку, на которой она отправилась к кому-то на день рождения, и больше не видел. Кустовский даже вызвался пойти вместе с родственниками пропавшей в милицию — где выяснилось, что он соврал Кузьминым про свое имя и возраст (24-летний мужчина представлялся 19-летним). «Всем вокруг было ясно, что здесь что-то не так», — рассказывала Марина, вспоминая, как Кустовский шутил в отделении. Всем, кроме милиционеров: они сказали родным Ирины, что та нагуляется и вернется домой.

Уголовное дело возбудили только тогда, когда всем стало ясно, что девушка не возвращается. Однако с мертвой точки оно не двигалось, а почти через год милиционеры пригласили Марину в отделение якобы для уточнения новой информации и начали на нее орать, требуя сказать, где находится сестра, и угрожая насилием. «Когда я уходила, меня трясло, — вспоминала девушка. — Дома я не могла перестать плакать. Неделями не могла забыть это. Милиции я боялась не меньше, чем остальных».

Позже она узнает, что в день пропажи Кустовский с Чудиновым насильно вывезли Ирину Кузьмину за город, запугали и пытались заставить стать секс-работницей. Кузьмина отказалась. Испугавшись, что она сообщит о случившемся милиции, Чудинов задушил ее, а затем оттащил тело в лес неподалеку от Левихи и закидал его ветками и снегом.

Попыток вовлечь в проституцию несовершеннолетних Чудинов после этой истории не оставил. Это было рискованно (многие сутенеры предпочитали не связываться с малолетними), но и выгода была очевидной: на таких работниц существовал особенно высокий спрос. В июне 2005 года он снова попросил Кустовского похитить двух несовершеннолетних девушек в обмен на прощение долга в 30 тысяч рублей.

Этими девушками были Оля Бубнова и Вика Юшкова.

Нижний Тагил. Фото: Олеся Остапчук

Сломать жертву

Вскоре после того, как две девушки отправились на прогулку 18 июня 2005 года, с ними познакомился Кустовский, который в тот вечер был с приятелем, Ильей Артюгиным. Вечером все четверо оказались у Кустовского в квартире: слушали музыку, танцевали, парни пили пиво, девочки — чай.

В какой-то момент, когда было уже поздно и Вика Юшкова вышла из кухни в комнату, чтобы лечь спать, Кустовский схватил 13-летнюю гостью, обмотал ей руки и ноги скотчем, привязал за руки веревкой к батарее и заклеил рот. Вернувшись на кухню, он ударил Бубнову в живот, а затем тоже связал руки и заклеил рот. Потом он заставил девушку раздеться и изнасиловал ее. В свою очередь Артюгин отклеил с губ Юшковой скотч и предложил ей заняться сексом, но она сказала, что «еще девочка» и отказалась. Тогда он предложил ей сделать ему минет. Она ответила, что не умеет. «Учиться никогда не поздно», — ответил он и орально изнасиловал ее. Ближе к утру Кустовский связался с Чудиновым и сказал, что его задание выполнено.

Как поясняет бывший полицейский Александр Анциферов, насилие было стандартным приемом, которым члены банды пользовались, чтобы «сломать» жертву. «В момент, когда девушка оказывалась в квартире с тремя-четырьмя молодыми людьми, они уже известными способами ломали волю, подчиняли ее себе, — рассказывает он. — Кто ломался и подчинялся, оставался жив и выполнял волю нового хозяина. Кто проявлял какую-то строптивость и пытался убежать, с теми расправлялись».

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Бубнову с Юшковой после изнасилования вывезли на машине в лес неподалеку от Левихи, но даже там они не сломались и заниматься проституцией отказались наотрез. Тогда Чудинов с Кустовским заставили их написать письма домой. Бубнова сказала, что все равно заявит в милицию об изнасиловании. Тогда бандиты убили Олю, раздели ее и закидали тело ветками.

Юшкова в это время лежала в багажнике автомобиля. Чудинов спросил ее, расскажет ли она о случившемся. Она промолчала, и он решил, что расскажет. Он отвез Кустовского на железнодорожную станцию (тот опаздывал на работу), а потом вернулся на то же место, открыл багажник и задушил Юшкову. Возвращаясь в Тагил, он остановился у почтового ящика и кинул туда письма родителям убитых девочек.

Поездка в боулинг

Вечером 20 января 2005 года 13-летняя Евгения Константинова выпрыгнула из окна второго этажа детского дома, где она жила после того, как ее мать лишили родительских прав. Находился он в Кушве — промышленном городке в Свердловской области, который изначально строился вокруг горных рудников, а теперь, когда они истощились, превратился в одно из самых депрессивных мест региона.

Сбегала Константинова не первый раз — кроме того, к тому времени девушка уже имела опыт секс-работы, а одним из ее клиентов был Эдуард Чудинов. Он приезжал в Кушву регулярно, потому что там жила его бывшая жена Лариса и две дочери — Елена и Виктория, обе школьницы и знакомые Константиновой. Правда, к тому моменту, как Константинова сбежала из детдома, Елену уже полгода никто не видел: в июне 2004 года она ушла из дома и не вернулась. Лариса Чудинова подозревала, что дочь похитили и держат в притоне: однажды, когда мать «была в бреду», ей привиделось, что Лену силой затащили в белую «Ниву» двое мужчин и девушка в плаще. Однако достоверно ничего известно не было, и поиски результатов не давали. Участвовал в них и отец Елены — но поведение Эдуарда Чудинова казалось Ларисе странным: он был слишком спокойным.

Сбежав из детдома, Константинова через несколько дней зашла к своей подруге и ровеснице Олесе Якимович и предложила ей вместе поехать в Нижний Тагил, где девушку якобы ждал «парень, который найдет жилье». Якимович согласилась — и уехала, ничего не сказав матери. В Тагиле Константинова связалась с Чудиновым и попросила его помочь с жильем в обмен на секс-услуги. Чудинов согласился и снял девушкам дом в частном секторе, куда он и его друзья регулярно приезжали, чтобы развлечься.

Через несколько месяцев подростки начали требовать у Чудинова деньги за свои услуги, угрожая, что иначе расскажут его жене, что он спит с несовершеннолетними. Во время очередного визита Чудинов и его брат позвали девушек съездить в боулинг. На обратной дороге они занялись сексом, после чего Константинова с Чудиновым, выйдя из машины, поругались, и девушка вновь сказала, что расскажет обо всем жене Эдуарда. Чудинов в ответ сначала избил ее, а потом позвал брата, и они вместе задушили Константинову найденным в багажнике шнуром. Положив тело девушки в багажник, Чудинов пошел в ближайшую шашлычную за водкой.

Якимович, узнав о смерти подруги, обещала молчать. Вскоре она почему-то заговорила о пропавшей Елене Чудиновой — и вспомнила, как они вместе торговали в Кушве анашой. Услышав упоминание дочери, Чудинов разозлился. Якимович ждала та же участь, что ее подругу: сначала убийца избил ее до потери сознания, потом — задушил все тем же шнуром, взятым из багажника, где уже лежало тело Константиновой.

В конце апреля 2005 года их тела нашли в канаве у дороги. Поскольку обе девушки были секс-работницами, у милиционеров появилась версия, что к преступлению могут быть причастны сутенеры.

Через пару месяцев Чудинов привез в одну из тагильских квартир, которую снимала его фирма, свою дочь Викторию — ей к тому моменту исполнилось 17. Он построил перед ней всех секс-работниц и поставил дочь им в пример: мол, вот как нужно выглядеть. В будущем, обещал Чудинов Виктории, и она сможет стать хозяйкой такого бизнеса.

Кушва. Фото: Олеся Остапчук

Мастер-класс

В 2006 году одна из секс-работниц, Любовь Демидова, сбежала из фирмы. Ей недавно исполнилось 18, к тому же она была беременна. Мать бросила их с братом еще несколько лет назад, поэтому, вырвавшись из борделя, Демидова отправилась к бабушке. Там ее нашел Игорь Мелиженков, от которого она и забеременела.

Именно Мелиженков вовлек Демидову в проституцию: она влюбилась в него, а он привел ее в свою фирму. Тем не менее она все равно хотела от него родить, но Мелиженков к этому готов не был. Приехав к ней домой, он вынул пистолет и предложил девушке два варианта: либо она возвращается к работе, либо он убивает бабушку. Демидова выбрала первый.

К тому моменту Демидова уже понимала, что секс-работницы в фирме никак не защищены. В августе 2005 года Мелиженков уехал из Тагила, и его заменял 26-летний Евгений Крючков. В одной из квартир он встретил сотрудницу фирмы Галину Носову (имя и фамилия девушки изменены по этическим соображениям) и предложил ей сначала выпить водки, а потом заняться сексом. На первое она согласилась, от второго — отказалась. Тогда Крючков приказал ей собираться, чтобы ехать домой, но Носова домой ехать не хотела. Началась ссора, В итоге сутенер силой затащил девушку на заднее сиденье машины и всю дорогу держал ее за шею между спинками передних сидений. Когда они выехали на окраину города за Вагонку, Крючков снова несколько раз ударил ее, повалил на землю и стал душить, приговаривая: «До чего же ты кошка живучая». Когда Носова потеряла сознание, Крючков с водителем уехали.

Очнулась девушка утром на свалке твердых бытовых отходов. Все волосы и лицо у нее были в крови, зуб выбит, на шее оставались гематомы. Носова добралась до дома, привела себя в порядок и позвонила Мелиженкову. Тот удивился и предложил встретиться. Когда Чудинов узнал, что случилось, он выдал девушке 1000 рублей «на лекарства». В милицию она обращаться не стала и не рассказала о том, что случилось, даже брату, который встретил ее дома, когда она вернулась со свалки.

Тот случай особенно запомнился Чудинову: он был возмущен тем, что Крючков не умеет душить. В сентябре, выехав вместе с другой секс-работницей, Олесей Ромуз, на трассу к Левихе, Чудинов решил провести мастер-класс. Он связал девушке руки за спиной и предложил Крючкову задушить ее. А когда тот отказался, Чудинов «для наглядной демонстрации технологии» накинул девушке веревку на шею, завязал узел и убил Ромуз. Когда девушка упала на землю, Чудинов, придавив ее тело ногой, сказал Крючкову, что для наступления смерти душить нужно не менее пяти минут. У Ромуз осталось двое детей — после ее смерти их увез в Азербайджан ее сожитель.

Олеся Ромуз была не единственной жертвой Чудинова в том сентябре. Тогда же на той же трассе Чудинов и Мелиженков сначала заставили рыть в лесу могилу, а потом задушили 22-летнюю секс-работницу Евгению Каревину за то, что она «не оправдывала затраченных на нее средств». Позже Чудинов вывез за город другую секс-работницу Жукову (имя «Холоду» установить не удалось): он хотел продать ее в фирму в Екатеринбурге, но там отказались ее нанимать, и тогда сутенер стал стрелять по ней из пневматического ружья, после чего задушил. Тела Каревиной и Жуковой, как и тела многих других жертв, Чудинов и его подельники оставляли все в том же лесу под Левихой. Чаще всего их даже не закапывали — просто забрасывали ветками или снегом.

Через какое-то время Любовь Демидова сбежала снова. На этот раз она не поехала к бабушке, а сразу пошла в милицию и рассказала, что в Нижнем Тагиле есть фирма, которая похищает девушек и заставляет их заниматься секс-работой. Примерно тогда же в милицию обратились две несовершеннолетние, которые заявили, что Чудинов и Мелиженков их изнасиловали. После этого основателей «Феи» наконец арестовали. (Судьбу беременности Демидовой «Холоду» достоверно выяснить не удалось, но в телесюжете, вышедшем в 2009 году, она дает интервью с трехлетней девочкой на руках.)

«Спасением» фирмы занялся Марк Кустовский. Он снял квартиру в маленьком городке Качканаре и перевез туда секс-работниц, а сам вернулся в Нижний Тагил, оставив за старших двух девушек — Федорову, с которой у него был роман, и Шадрину (их имена «Холоду» выяснить не удалось). Однако вскоре Федорова с Кустовским поругались, после чего старосты с секс-работницами переехали в соседний город Нижняя Тура.

Тогда Кустовский решил наказать своих подопечных. Он приехал к ним ночью, посадил в машину и вывез в лес. Там Кустовский связал девушкам руки и привязал их к деревьям друг напротив друга. Достав из машины канистру бензина, он облил им девушек, а затем налил бензин на землю между ними.

Федорова позже вспоминала на суде, что он признался ей в любви. Она была в истерике, кричала от страха, просила прощения. Шадрина молчала. Кустовский поджег бензин на снегу между девушками и начал угрожать сжечь их самих, но Шадрина по-прежнему не говорила ни слова. «Пусть звери вам глаза выклюют», — сказал Кустовский, потушил огонь, сел в машину и уехал.

Через 15 минут он вернулся, отвязал девушек и увез их в Качканар. Там Кустовский их избил, после чего заставил пить водку. 20 апреля 2006 года Кустовского тоже задержали.

Окраина Нижнего Тагила. Фото: Олеся Остапчук

Пакетик с черепом

О халатности правоохранительных органов, которые годами не могли раскрыть пропажи и убийства девушек, тогда говорили даже официальные лица. Как признавали и сами следователи, поначалу Чудинова и Мелиженкова обвиняли только в изнасиловании. «Потом прошла информация, что Чудинов содержит фирму, которая предоставляет интим-услуги, а там без вести пропадают девчонки, — рассказывал оперуполномоченный Александр Егоров, который работал над раскрытием этого дела. — За одним убийством стали появляться новые и новые эпизоды. И это было страшно. Члены группировки в целом-то не были замечены в преступных наклонностях. Мелиженков единственный из них был с криминальным прошлым. Я считаю, что после нескольких первых преступлений их опьянила безнаказанность».

Сначала Мелиженков признался в том, что действительно вовлекал девушек в секс-работу: «Я пытался с некоторыми разговаривать, интересовался просто, большинство говорили, что нужны деньги, “чисто из-за денег идем”». Потом, когда следствие предъявило ему список исчезнувших секс-работниц, признал убийства. «Натворили-наворотили — хотелось им выплеснуть все, что они сделали, чтобы потом спокойно спать, — объясняет работавший над расследованием дела прокурор-криминалист Наиль Ризванов. — Они высказались, успокоились, а потом, когда поняли, какие сроки маячат, закрутились, стали говорить, что на них в милиции оказывали давление, хотя видеозаписи подтверждают, что его не было».

С июня по ноябрь 2006 года следователи задержали пятерых подельников Чудинова, Мелиженкова и Кустовского. А осенью благодаря их показаниям следователи вышли на «кладбище невест» — именно так назвали лес под Левихой, по которому были разбросаны тела убитых девушек.

Многие знакомые преступников считали их хорошими людьми и не верили, что они были способны на убийства. Брат одной из жертв, работавший с Чудиновым на одном предприятии, говорил, что тот казался ему нормальным, «к людям относился с уважением, никогда никого не обижал». Работавший с этим делом бывший следователь Анциферов объясняет действия бандитов «банальностью зла». «Если покопаться в душе и в мозгах у каждого человека, можно зло найти в каждом, — рассуждает он. — У каждого человека просто есть какие-то тормоза, которыми он пользуется, — контролирует себя постоянно, а у некоторых тормозные колодки стачиваются, и они этого не замечают. Вместе с безнаказанностью это дает страшный результат».

К февралю 2007 года было известно уже о 15 убитых девушках в возрасте от 13 до 26 лет. Однако идентифицировать погибших было непросто. «Многое успели растащить звери. Поэтому очень сложно установить личности некоторых погибших. Например, есть сейчас три ребра. Предстоит установить, чьи они, — объяснял тогда “Комсомольской Правде” следователь Алексей Прохоров. — Если находили череп девушки, то делали физико-техническую экспертизу, совмещая фотографию человека с фото черепа». Так в итоге опознали тело Оли Бубновой. «[В 2007 году] меня снова вызвали, сказали, что нашли останки, — вспоминает ее мать Наталья. — Отдали мне косточки в коробочке, чтобы похоронить».

Примерно тогда же останки своей внучки получила Маргарита Вишнякова, бабушка крановщицы Натальи Вишняковой, которая уехала с Чудиновым на шашлыки в апреле 2003 года и не вернулась. Ее тело обнаружил грибник через несколько месяцев после убийства, но, несмотря на то, что одежда Вишняковой была описана в ориентировке, в милиции не смогли идентифицировать тело и захоронили его на кладбищенском участке для неопознанных тел. Саму Вишнякову вызвали на опознание вещей уже после того, как задержали Чудинова. «Я вам все расскажу, но вам обязательно нужно будет забрать ее череп», — сказал Вишняковой следователь. «Я чуть не упала со стула, — вспоминает она. — Я помню, что он [племяннице] Иринке отдал пакетик с черепом». (В случаях, когда неопознанных жертв хоронят на безымянных кладбищах, череп при захоронении отделяют от тела, чтобы в дальнейшем была возможность установить личность погибшего.)

Наталья Вишнякова. Фото из семейного архива

После этого родственники убитой поехали на кладбище — оно представляло собой огромную череду арматур с номерами. «Мне как сказали, в какой могиле лежит Наташа, так я как пала на колени. Дальше ничего не помню, — рассказывает Маргарита Вишнякова, держась за сердце. — Смотритель кладбища сказал, что ее лучше кремировать, потому что как ее перекладывать в гроб? Я заплатила пять тысяч рублей, ее кремировали. Так мы ее похоронили, рядом с папой».

Иногда следователям, которые пытались опознать жертв банды, приходилось прибегать и к более дорогой экспертизе — генетической. Именно она помогла установить, что на «кладбище невест» была похоронена пропавшая 15-летняя дочь Эдуарда Чудинова.

Леночка

Чудинов утверждал, что убил дочь «по неосторожности». В тот день, 3 июня 2004 года, Елена приехала к отцу в Нижний Тагил после трудового лагеря в школе. Вечером Чудинов повез ее домой в Кушву, по дороге они заехали в магазин. Рассчитываясь с продавцом, Чудинов, как он рассказывал на суде, заметил, что у него пропало около двух тысяч рублей.

Вернувшись в машину, он обыскал дочь и нашел у нее эти деньги и пакет конопли (видимо, именно о нем он вспомнил, когда разозлился на Олесю Якимович). Всю дорогу Чудинов с дочерью ругались, а потом у машины пробило колесо. Пока Чудинов менял его и разговаривал с дочерью, они ссорились все сильнее. Разозлившись, Чудинов ударил Елену кулаком по подбородку. По его словам, от удара она упала, ударилась головой о камни и умерла. Испугавшись, что его обвинят в убийстве, Чудинов отвез тело дочери в лес под Левихой, снял с нее одежду, которую позже сжег, и закопал.

О том, как умерла Елена Чудинова, известно только со слов ее отца, но экспертиза доподлинно установила, что именно ее труп находится в лесу под Левихой. В феврале 2007 года, когда о «кладбище невест» заговорили в СМИ, Лариса Чудинова все еще не могла поверить, что ее бывший муж убил их дочь. «На изнасилование он способен, но на убийство — никогда», — говорила она. Как Чудинова рассказывала журналистам, именно изнасилование стало причиной их брака: когда ей было 16, 18-летний Чудинов под предлогом поездки на свадьбу к другу затащил ее в дом в глухом селе и заставил заняться сексом. Девушка забеременела, и ее мать поставила Чудинову ультиматум: либо женись, либо сядешь в тюрьму. Именно так родилась Виктория.

Вскоре после этого Чудинов ушел в армию, и пока его не было, Ларису Чудинову, как рассказывала она сама, изнасиловал отец мужа. «Никто не знал об этом до момента, когда я снова забеременела, — говорила Чудинова. — Тут уж и поползли слухи, мол, от свекра ребенок. Весточка об этом дошла и до законного мужа. Родилась Леночка». Она считает, что из-за этой истории Чудинов относился к младшей дочери хуже и дарил ей более дешевые подарки.

После того как о преступлениях создателей фирмы рассказали в СМИ, подсудимые стали беспокоиться, что не доживут до приговора. Сокамерники избивали их в СИЗО. «Чудинов сидел в одиночной камере, но он постоянно пытался покончить с собой до суда. У нас камеры были рядом, мы пересекались, — рассказывает “Холоду” один из бывших заключенных, пожелавший остаться анонимным. — Таких людей прячут. А Кустовский попал в общую камеру на первые два дня, никто ничего о нем не знал. Но потом пошла огласка, и его сразу спрятали в одиночную камеру, чтобы сохранить до суда, чтобы другие с ним ничего не сделали. Он там пытался лампочку проглотить, но, может быть, это был театральный жест».

Судебный процесс по «кладбищу невест» начался в августе 2007 года и продлился полгода. На процессе выступил 91 свидетель. По большинству эпизодов участников банды признали виновными. «Мне очень хотелось посмотреть на убийц, — вспоминает Наталья Бубнова. — Я вам скажу, что зрелище нелицеприятное: наглые, хамоватые. Во время первых судов мне хотелось стереть с них эту ухмылку, потом они уже не улыбались. Один даже кричал: “Это не я, я никого не убивал”».

Пожизненное наказание назначили только Эдуарду Чудинову. Остальным дали более мягкие сроки. Его брат Дмитрий Чудинов получил 21 год лишения свободы, Игорь Хмелев — 22 года, Марк Кустовский — 24. Мелиженкову, который основал фирму вместе с Чудиновым, по всем обвинениям совокупно дали 16 лет.

Банда Чудинова. Верхний ряд: второй слева — Игорь Мелиженков, далее справа — Евгений Крючков, Эдуард Чудинов. Нижний ряд: слева — Дмитрий Чудинов, Марк Кустовский.

«Облегчения я не почувствовала, когда они сели, — говорит Наталья Бубнова. — Столько лет уже прошло, нет никакого облегчения».

Маргарита Вишнякова признается, что после пропажи внучки уже несколько раз лечилась в больнице от неврозов и все еще не оправилась от той трагедии. Убийство вообще сильно ударило по ее семье. Муж Маргариты, которого она ранее выходила от рака и поставила на ноги, на следующий день после похорон внучки не смог встать и умер через четыре месяца.

Похожие истории и в семьях других пострадавших. Отец Ксении Федоровой покончил с собой. У отца Немытовой в суде случился инсульт. Мать Якимович, увидев фотографии останков дочери, потеряла зрение. И даже тем, кто сохранил здоровье, сложно говорить об этих событиях. Выжившая после удушения секс-работница Галина Носова накричала на спецкора «Холода» и попросила больше никогда ей не звонить. Мать Юшковой отменила встречу с «Холодом», потому что ей стало плохо. У матери Бубновой после разговора с «Холодом» случилась истерика. Часть сотрудников правоохранительных органов и адвокатов отказались от интервью, потому что это слишком тяжелая тема. А те, кто согласился на интервью, говорили, что им все еще больно об этом вспоминать.

В 2012 году неподалеку от места, где нашли останки девушек, установили пятиметровый поклонный крест. «От всех нас зависит, в какой степени люди начнут разбираться, вообще понимать, насколько это все страшно и сколько трагедий сейчас происходит, от которых мы отгораживаемся», — говорил инициатор установки креста Вадим Дубичев. Родственники погибших туда не ездят: они навещают своих детей на кладбище. Крест поставили для тех, кто проезжает рядом.

Снежинка

Матери Оли Бубновой и Вики Юшковой высадили на могилах своих дочерей пышные цветы. Иногда они встречаются и разговаривают об убитых. «Думаем, какими бы были наши дочери сейчас, — рассказывает Наталья Бубнова. — Им ведь было бы по 33 года, были бы у них дети».

Бубнову и других родственников жертв до сих пор извещают по почте, когда кто-то из преступников просит условно-досрочное освобождение (УДО). Обычно такие ходатайства приходят сразу с решением суда «в УДО отказать». Трое сотрудников фирмы — Евгений Крючков, Дмитрий Дьячков и Илья Артюгин — уже отбыли свои сроки полностью и сейчас должны находиться на свободе. Никто из них не ответил на вопросы «Холода».

Судя по всему, вышел на свободу и партнер Чудинова по фирме Игорь Мелиженков. В 2018 году он завел себе аккаунт во «ВКонтакте» — там указано, что он работает в строительной фирме. Связаться с Мелиженковым «Холоду» не удалось.

Эдуард Чудинов, отбывающий пожизненное наказание в тюрьме «Снежинка», отказался отвечать на вопросы «Холода». «При всем уважении, как к лицу хоть и симпатичному, но мне незнакомому, я не желаю, не хочу давать какие-либо комментарии, ответы на вопросы и т. д. И вообще, я крайне не питаю доверия к вашей братии журналистике, и разуверить меня не получится. До свидания, и не пишите мне. Как бы то ни было, с праздником вас», — написал он в письме в преддверии Пасхи (орфография сохранена).

Из всех колоний под Нижним Тагилом, где мог находиться Дмитрий Чудинов (его суд по УДО проходил именно в Нижнем Тагиле), «Холоду» ответили, что он там не числится. В октябре областные СМИ сообщали, что основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин предлагает осужденным в колониях под Тагилом идти добровольцами на войну с Украиной. На момент публикации материала «Холод» также не получил ответов на вопросы от Игоря Хмелева. Дочь Чудинова Виктория не ответила на вопросы «Холода» и добавила корреспондента в черный список во «ВКонтакте». Контакты Ларисы Чудиновой найти не удалось, а дверь по адресу регистрации она не открыла.

«На суде я сказала, что надо было их всех закопать живыми, — говорит Маргарита Вишнякова. — Но сейчас думаю: надо было сказать, что их всех надо понемножку резать, чтобы они чувствовали, что это такое. С годами никакого сочувствия не пришло».

«Мне никого не жалко из них, я просто хочу, чтобы они все сдохли. А выходит, что нифига не дохнут. Все живы, здоровы, пишут жалобы, просятся на свободу. Кто-то уже освободился, кто-то готовится к выходу. Меня сейчас беспокоит, что скоро у нас выборы президента, уголовников начнут амнистировать. А эти люди вообще не должны находиться на свободе, они должны всю жизнь там сидеть, — добавляет Бубнова, которая говорила с “Холодом” в феврале 2022 года. — У меня идея фикс — поубивать их всех. Я очень долго думала, о том, как бы я их пытала, чтобы они не умирали, но всегда хотели. Я всегда об этом думаю».