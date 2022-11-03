Преподавателя СПБГУ отстранили от работы после жалоб студентов на «грязные шутки, имеющие ярко выраженный сексуальный подтекст»

В СПбГУ отстранили от работы преподавателя, который, как говорится в отчете ректорского совещания, «используя служебное положение, оказывал неправомерное воздействие на обучающихся». Его имя не раскрывается, известно лишь, что после этого он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как следует из отчета, на преподавателя пожаловались студенты, утверждавшие, что он «во время занятий и в переписке со студентами и студентками позволял себе отпускать грязные шутки, оскорбляющие лиц женского пола и имеющие ярко выраженный сексуальный подтекст».

В подтверждение своих слов авторы жалобы предоставили несколько скриншотов переписки с участием этого преподавателя.

На них можно видеть сообщения следующего содержания: «Хватит говорящих голов. Вы должны хоть иногда показывать ваши колени», «Готовьте са-а-амое мягкое место!», «Вечером буду иметь [скрыто] "прям впритык" и на кушетке! 🙂 В этом что-то есть! :)».

А также: «Девушки!!! Вы нам в следующий раз не видео Home Reading а HOME VIDEO с танцами присылайте, Мальчиков надо привлекать! Заранее спасибо!»

Источники: «Колокол», СПБГУ

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.