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Аккаунт, с которого писали оскорбительные комментарии в таманских пабликах, оказался привязан к номеру мэра города

21:24 • 03.11.2022

Аккаунт некоего Иоанна Лучевникова был замечен за оставлением множества оскорбительных комментариев в различных пабликах, где обсуждались проблемы Тамани и Краснодарского края в целом. 

Делая огромное количество орфографических ошибок, автор предлагал недовольным различными проблемами жителям Тамани «закрыть свой рот», «не совать свой нос», называл их «клизмами», «больными зомби», «прихвостнями», «безработными», «афиристами» и еще множеством оскорбительных эпитетов.

Помимо простых жителей Тамани, доставалось и бывшим представителям власти. Так, например, бывшего мэра Краснодара Алексеенко с женой «Лучевников» назвал «прадажными шкурами».

В какой-то момент на аккаунт обратили внимание журналисты издания Mash Kub. Они заметили, что его страница привязана к номеру телефона мэра Тамани Максима Хорошилова.

Сотрудники издания позвонили ему с вопросом его ли это аккаунт. Хорошилов ответил, что «это абсолютная ложь», а через минуту страница Иоанна Лучевникова была удалена.

Источник: Mash Kub

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