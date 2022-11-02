Житель Мелитополя рассказал, что его заставили под пытками признаться в теракте

Житель Мелитополя Ярослав Жук рассказал, что под пытками его заставили признаться в причастности к взрыву, который произошел возле Промышленно-экономического колледжа 17 июня.

17 июня Жука задержали. По его словам, его избили неизвестные люди, надели на голову мешок и отвезли в какой-то подвал, где продержали неделю с мешком на голове, перемотанным скотчем. Первые три дня он просидел в наручниках за спиной, из-за чего перестал чувствовать пальцы рук. По его словам, всю неделю его не кормили и давали в день по одной рюмке воды.

«Били током, прикладывали провода к ногам, рукам, гениталиям, мочкам ушей и за соски груди. Били тупым предметом по всему телу, поджигали газовой горелкой ступни ног, при этом морально издевались надо мной. Так же меня регулярно били по голове, после чего я частично потерял слух», — рассказал Жук.

Когда он согласился оговорить себя, Жука с завязанными глазами перевезли в другое помещение без света и воды, где дали подписать напечатанное признание по сфабрикованному делу. По его словам, он подписал три разных варианта признания, а также выучил одно из них наизусть и пересказал текст на камеру.

«Таким образом, угрожая мне расправой, меня продержали в подвале с 17 июня до 8 августа. На одном из документов, которые меня заставили подписать, я видел звание и фамилию — капитан ФСБ Ипатьев», — сообщил Жук.

17 июня в Мелитополе у Промышленно-экономического колледжа прогремел взрыв. По версии оккупационных властей, это было покушение на пророссийского директора департамента образования города Елену Шапурову. Исполнителем покушения пророссийские власти назвали Жука, а его заказчиками — Евгения Астахова и украинского мэра города Ивана Федорова.

Источник: «Грати»

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