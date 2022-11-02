Военное руководство России обсуждало применение ядерного оружия в Украине. Путин в дискуссии не участвовал — The New York Times

Издание The New York Times впервые написало о прямых доказательствах того, что в Кремле обсуждали применение тактического ядерного оружия в Украине. Журналисты ссылаются на высокопоставленные источники в администрации США.
The New York Times уточняет, что обсуждение состоялось в середине октября. Президент России Владимир Путин в дискуссии не участвовал.
«Сам факт обсуждения показывает, насколько российские генералы разочарованы своими неудачами на поле боя, и можно предположить, что угрозы Путина применить ядерное оружие — это не просто слова», — считают журналисты.
The New York Times уточняет, что американская разведка до сих пор не обнаружила признаков подготовки России к применению ядерного оружия.
Источник: The New York Times
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