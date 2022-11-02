В США считают, что КНДР тайно поставляет России снаряды для артиллерии

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что КНДР тайно поставляет в Россию снаряды для артиллерии, которые могут использоваться в войне в Украине.

По данным американской разведки, КНДР пытается скрыть поставки, создавая видимость, что боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

«В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация указывает на то, что КНДР тайно снабжает Россию значительным количеством артиллерийских снарядов, скрывая при этом реальное место назначения поставок оружия», — сказал Кирби.

Власти США также отмечают, что закупка оружия у КНДР говорит о том, что за восемь месяцев войны Москва истощила собственные запасы оружия.

Источник: CNN

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.