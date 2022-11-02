В Минобороны рассказали о возобновлении участия в зерновой сделке. 29 октября Россия приостанавливала участие в нем из-за атаки беспилотников на флот

В Минобороны объявили о возобновлении участия России в зерновом соглашении. В заявлении ведомства говорится, что благодаря участию ООН и Турции удалось получить от Украины письменные гарантии «о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий».

29 октября в ведомстве говорили о выходе из зерновой сделки из-за атаки украинских беспилотников по кораблям Черноморского флота. Тогда Минобороны России назвало атаку «террористическим актом», под который попали в том числе суда, задействованные в обеспечении безопасности вывоза зерна.

Однако 1 ноября в Минобороны Турции сообщили, что суда под турецкими флагами продолжат вывозить зерно из украинских портов. «Сразу после подписания соглашения было серьезное снижение цен на зерно. Мы хотим, чтобы это продолжалось. Турция делала и продолжает делать все, что мы должны делать в этом отношении», — сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Минобороны России, Минобороны Турции

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