В Бурятии приостановили дело о покушении на убийство и разбое. Обвиняемого, который стоит на учете у психиатра, мобилизовали

Прибайкальский районный суд Бурятии приостановил разбирательство по делу о покушении на убийство и разбое. Обвиняемый, который стоит на учете у психиатра, несмотря на подписку о невыезде, получил повестку и был мобилизован. Прокурор потребовал вернуть его с войны и отправить под стражу, но суд отказался это сделать.

Дело мобилизованного поступило в суд еще в 2012 году, тогда его обвинили в разбое и незаконном приобретении оружия (статья 222 часть 1, пункты «б» и «в» части 4 статьи 162 УК). С тех пор суд восемь раз возвращал дело в прокуратуру. Затем из обвинения исчезла статья о незаконном приобретении оружия и добавилась статья о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункт «з» части 2 статьи 105).

28 сентября обвиняемого мобилизовали. На заседании 26 октября прокурор настоял, что тот «умышленно скрылся от суда для участия в военной операции». Он потребовал объявить мобилизованного в розыск, изменить меру пресечения на заключение под стражу и приостановить производство по делу.

Суд посчитал, что заключение под стражу «нецелесообразно». Судья сослался на часть 1 пункта 4 статьи 238 УПК – она позволяет приостановить производство по делу «в случае, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в судебном разбирательстве отсутствует». Также суд напомнил про статью 247 УПК – разбирательство по уголовным делам о преступлении небольшой или средней тяжести может проходить без подсудимого только по его же просьбе.

Юристка «Руси сидящей» Алена Савельева сообщила, что, судя по специальному закону о мобилизации, формально отправлять на фронт подсудимых никто не запрещает. Она также отметила, что призывная комиссия должна была провести полноценную медкомиссию, а не медосмотр, чтобы исключить возможность, что заболевание обвиняемого – если оно обнаружится – не попадает в список на отсрочку или не означает полной негодности к службе.

Источник: «Адвокатская улица»

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