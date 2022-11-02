Российские пограничники торгуют на черном рынке списками тех, кому запрещен выезд из России — The Village

Журналисты The Village обнаружили, что на рынок черных услуг сотрудники пограничной службы — включая тех, кто сидит в кабинках в аэропортах и проверяет паспорта перед вылетом — сливают информацию о тех, кому из мобилизованных запрещен выезд из России.

Примерная стоимость услуги — от четырех до 12 тысяч рублей. Журналисты уточнили, что гарантий того, что клиента не обманут — нет, потому что пробивщики присылают информацию в виде текста. Некоторые продавцы присылают данные предыдущих клиентов. Журналисты нашли этих людей, но те отказались говорить с ними.

«Слово пацана», — заверил один из продавцов корреспондента The Village.

Также журналисты уточняют, что данные о запрете на выезд продавали и до мобилизации. Раньше услуга стоила от двух тысяч рублей, а продавцы в качестве доказательства присылали фото экрана пограничника. Сейчас делать фото им мешают висящие над головой камеры — их поставили несколько лет назад. Один из продавцов рассказал, что «все ужесточилось» после расследования про отравление политика Алексея Навального.

«На работе с тел нельзя. Выходит покурить, достает тел, выписывает на листок данные, которые нужно проверить, возвращается в кабинет и смотрит, результат также записывает на листок. В конце дня уже отправляет», — объяснил принцип работы один из пробивщиков.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизации. Затем Astra опубликовала фотографии с интерфейсом базы пограничной службы ФСБ. Источник агентства сообщил, что после выступления Шойгу базу уже «почистили»: за сутки из нее было удалено 1 025 703 человека — якобы это и есть число всех, кому в системе был выдан запрет на пересечение границы.

Источник: The Village, Astra

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