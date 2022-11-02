Роскомнадзор протестирует систему выявления видеолжи

Роскомнадзор протестирует сервис Expert, который выявляет дипфейки и проверяет видео на ложь. Программа, которую разработают специалисты Национального центра когнитивных разработок ИТМО, будет анализировать файлы, оценивая уверенность, уровень агрессии и противоречивость информации.

Expert будет работать на основе искусственного интеллекта. Прототип программы отправили в ведомство еще в июле этого года. Как пояснили в ИТМО, система «заточена на работу с английским языком, но показатели уверенности, агрессивности, конгруэнтности можно извлечь на любом языке».

По словам главы Научно-технического центра ГРЧЦ Александра Федотова, если ИТМО сможет представить «устойчиво работающую технологию в виде готового продукта», то Роскомнадзор рассмотрит возможность ее применения.

Источник: «Коммерсантъ»

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