Jagermeister перестали поставлять в Россию

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов рассказал, что производитель ликера Jägermeister уведомил о приостановке поставок в Россию.

«Дистрибьюторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут. При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на тот Jägermeister, который остался в наличии», — рассказал Миронов.

С начала войны из России ушли Pernod Ricard (производит Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell"s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar"s, William Lawson's).

Источник: РИА «Новости»

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