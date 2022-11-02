Депутат Коми отправил в Кремль обращение, в котором попросил Путина издать указ о завершении мобилизации

Депутат Госсовета Республики Коми Виктор Воробьев отправил в Кремль обращение на имя президента Владимира Путина, в котором просил главу государства издать указ о завершении мобилизации или предоставить копию «какого бы то ни было акта о прекращении призыва».

Воробьев отметил, что письменный ответ, который обязательно должен быть на любой депутатский запрос, будет так или иначе подтверждать завершение мобилизации, поэтому граждане смогут использовать этот документ в суде.

«Если речь идет о прекращении призыва, прекращении работы призывных комиссий по мобилизации, то это, на мой взгляд, нужно как-то документально зафиксировать», — рассказал Воробьев.

Источник: «Агентство»

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