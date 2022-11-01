Жителю Иваново вручили повестку и увезли в часть после слов Шойгу о завершении мобилизации

24-летний Дмитрий Куценко 28 октября в день, когда министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о завершении мобилизации, получил повестку в военкомат.

У Куценко была бронь от мобилизации, выданная ему по месту работы на фабрике «Шуйские ситцы». Кроме того, у него диагностированы хронические болезни.

Тем не менее, когда он явился в военкомат него забрали паспорт, повестку и военный билет, а затем без проведения медкомиссии увези в воинскую часть в городе Ковров Владимирской области.

Несмотря на то, что Куценко имел военно-учетную специальность механик-наводчик, в части ему присвоили новую — стрелка-гранатометчика. По словам матери Куценко, ей объяснили, что сына в часть привезли на место другого бойца, который к этому моменту уже месяц проходил там подготовку. Что с ним случилось неизвестно.

Теперь мать Куценко беспокоится, что сына отправят на фронт в Украину. Ситуация осложняется тем, что ивановец не успел оставить доверенность, с которой от его имени можно было бы обратиться в суд. Тем не менее, адвокат Куценко Анастасия Руденко намерена обратиться в прокуратуру и обжаловать мобилизацию на основании имеющейся у него брони.

31 октября президент России еще раз подтвердил, что объявленная 21 сентября в России мобилизация завершена. А его пресс-секретарь назвал выдачу повесток после 28 октября «инерцией военкоматов».

Источник: 7х7

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