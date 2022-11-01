«Вши заедают, сил уже нет». В учебном центре Минобороны в Елани вспышка педикулеза

В учебном центре Минобороны в Елани в Свердловской области, где проходят подготовку перед отправкой на фронт мобилизованные, зафиксирована вспышка педикулеза. Об это сообщает ЕАН, ссылаясь на самих мобилизованных.

По их словам, борьбу со вшами осложняет нехватка «помывочных мест» из-за перенаселенности центра.

«Вши заедают, сил уже нет. Все ходят постоянно чешутся. Помывочных мест не хватает, так как военный городок не был рассчитан на такое большое количество людей», — рассказал один из мобилизованных..

По его словам, находящимся в учебном центре военным приходится обращаться за помощью к жителям близлежащих населенных пунктов.

«Иногда удается договориться с местными жителями, которые почасово сдают в аренду свои ванные. Люди объединяются в группы, скидываются и идут мыться», — пояснил он.

Как отмечает ЕАН, наличие проблемы со вшами в учебном центре в Елани подтвердил депутат Госдумы Максим Иванов. Он, впрочем, не сообщил как командование собирается эту проблему решать.

Источник: ЕАН

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