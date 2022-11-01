С 21 сентября погибли по меньшей мере 100 мобилизованных россиян. 23 из них не доехали до фронта 

Как минимум 100 мобилизованных россиян погибли с 21 сентября. Каждый пятый из них умер во время подготовки к боям. Причины — драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи.

Больше всего погибших мобилизованных были призваны с Урала. В Свердловской области родственники получили как минимум 24 похоронки. 13 погибших были из Челябинской области и двое из Курганской. В некоторых случаях от мобилизации до гибели прошло не больше 10 дней.

«Новая газета Европа» отмечает, что погибших скорее всего больше, так как эта статистика основана только смертях, которые подтвердили в Минобороны России.

Средний возраст погибших мобилизованных — 34 года. Самый старший из них 48-летний Михаил Кулиниченко из Хакасии умер «из-за болезни» при невыясненных обстоятельствах. У самого младшего погибшего Игоря Урванцева из Челябинской области осталась жена с четырехмесячным ребенком. Ему был 21 год.

По официальным данным, на фронт уже отправлено 82 тысячи мобилизованных.

Источник: «Новая газета Европа»

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