Путин «даже не задумывался», нужно ли завершать мобилизацию отдельным указом, а Песков рассказал об «инерции» военкоматов

В Сочи президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что «не задумывался» о завершении объявленной им мобилизации отдельным указом.

«Да нет, я думаю, с юридической точки зрения… Да, конечно, это было сделано моим указом, потому что по-другому по закону и невозможно. Но это было сделано по предложению Министерства обороны, это естественно, а сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить», — сказал президент.

«Я с юристами поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена. Точка поставлена», — добавил он.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации. «Установленное задание в 300 тыс. человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется»,— сказал тогда Шойгу, добавив, что 218 тысяч проходят боевую подготовку, а 82 тысячи уже отправлены в зону военных действий в Украине.

В свою очередь, Минобороны России объявило о завершении всех мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу в рамках объявленной мобилизации. Как сообщили в ведомстве, вручение повесток прекращается, а дальнейшая работа военкоматов по добору в ряды вооруженных сил будет организована за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя случаи отказов в выезде из страны военнообязанным уже после объявления Шойгу о завершении мобилизации, объяснил это «инерцией военкоматов».

«Есть же определенная инерция. Сейчас все сигналы прошли, то есть сейчас уже, конечно, таких происшествий быть не должно», — заверил Песков журналистов.

Между тем, 1 ноября в России начался очередной осенний призыв на срочную службу в армии. Согласно указу, подписанному Путиным 30 октября, он продлится до 31 декабря.

Призвать планируется 120 тысяч человек. Это меньше, чем прошлой весной и осенью, когда на срочную службу были призваны 134,5 тысячи и 127,5 тысячи срочников соответственно.

В связи с этим американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке утверждает, что заверения властей о том, что срочников не будут отправлять на войну в Украину, — ложь. По данным ISW, официальные лица обманывают население, чтобы не допустить срыва осеннего призыва.

«Призывники почти наверняка будут отправлены в Украину в марте или апреле 2023 года, после того, как пройдут подготовку, а могут быть отправлены и раньше, если понадобится реагировать на перемены на полях сражений», — говорится в свежей сводке ISW.

Источники: ISW, «Интерфакс»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.