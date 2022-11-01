Почти половина россиян призналась в том, что не имеет никаких сбережений. Количество таких граждан неуклонно растет вот уже 14 лет

Почти каждый второй россиянин (47%) не имеет никаких сбережений «на черный день». Об этом говорят итоги опроса, проведенного сервисом Superjob.

Количество граждан, у которых нет никакой финансовой «подушки безопасности», неуклонно растет по меньшей мере с 2008 года.

Так, 14 лет назад на вопрос о наличии финансовой «подушки безопасности» только 28% опрошенных ответили, что не имеют сбережений. В 2019-м в полном отсутствии сбережений признались уже 40% опрошенных, в прошлом году их было 43%.

При этом на протяжении всех этих лет доля россиян, которые имеют накопления, позволяющие прожить без заработка более полугода, стабильно составляет 11%.

В ходе свежего опроса, 18% респондентов заявили, что если бы полностью лишились дохода, то могли бы прожить на свои сбережения один—два месяца, 15% их «подушки безопасности» не хватит и на месяц.

При этом о наличии сбережений, позволяющих прожить от трех до шести месяцев, сообщили 9% опрошенных, а от полугода до года — 6%. А 5% респондентов заявили о том, что могут прожить на свои сбережения больше года.

При этом, как показали результаты опроса, за прошедший год увеличилось число тех, кто ведет личный или семейный финансовый учет, теперь их доля составляет 68%. Остальные 32% никак не контролируют свои расходы и не составляют финансовых планов.

По данным Superjob, не планируют свой бюджет в основном люди, которые зарабатывают менее 50 тысяч рублей в месяц. По результатам опроса, их оказалось около 23%.

Источник: Superjob

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