Несмотря на заявления Путина о завершении мобилизации, в Госдуме решили ввести реальные сроки для уклоняющихся от нее

Депутаты «Единой России» разработали законопроект, предполагающий ужесточение наказания для уклоняющихся от мобилизации граждан.

Согласно документу, наказывать предполагается тех, у кого нет отсрочки. Таким образом в партии собираются устранить пробел в законодательстве — на сегодняшний день уголовная ответственность предусмотрена только для тех, кто уклоняется от срочной службы в армии.

Законопроект предусматривает три вида наказания для уклоняющихся от мобилизации: штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет. Как заявляют в «ЕР», документ уже готов для внесения на рассмотрение Госдумы.

По словам одного из авторов законопроекта депутата Эрнеста Валеева, его не следует связывать с объявленной в России сейчас мобилизацией.

«Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу. Это неправильно в принципе», — пояснил Валеев.

Накануне, 31 октября, Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена. Он также пообещал «поговорить с юристами» о том, нужен ли отдельный указ для официального завершения мобилизации.

Источник: «Известия»

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