Иран передаст России 1000 ракет «земля-земля» и ударных беспилотников для войны в Украине — CNN

Иран поставит в Россию 1000 единиц вооружения, в том числе ракеты класса «земля-земля» и ударные беспилотники. Об это сообщает CNN, ссылаясь на источник в правительстве одной из западных стран, который занимается мониторингом поставок иранского вооружения в Россию.

По его словам, новая поставка включает в себя баллистические ракеты малой дальности наземного базирования и ударные беспилотники, которые уже использовались Москвой для обстрелов Украины.

Ранее американская разведка сообщала, что Иран уже поставил в Россию по меньшей мере 450 боевых беспилотников. В свою очередь, украинские военные заявили, что в период с 13 по 28 октября смогли сбить 300 из них.

Источник: CNN

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