«Даст мне прикладом по голове и в бессознательном состоянии запихает в КАМАЗ». Мобилизованный пацифист сбежал из части из-за угроз расправы 

Мобилизованный петербуржец Кирилл Березин доехал до границы с Украиной, но после того, как он отказался брать в руки оружие, а начальник штаба войсковой части 02511 Анатолий Смердов угрожал ему убийством, он взял такси и уехал обратно в Санкт-Петербург. Там он ждет решения Следственного комитета.

Кирилл Березин получил повестку 24 сентября. Сам явился в военкомат Санкт-Петербурга и попросил направить его на альтернативную службу, так как он не хотел стрелять в людей. В военкомате его слушать не стали, отобрали паспорт и военный билет, посадили в автобус и увезли в войсковую часть в Каменку под Выборгом.

За четыре дня в Каменке Березина и других мобилизованных один раз вывезли на полигон, где он сделал 30 выстрелов, почти не видя мишени. Из-за того, что в военкомате ему не дали собрать вещи, то в часть мужчина приехал даже без очков.

28 сентября перед отправкой в Белгород подруга Березина смогла привезти ему экипировку и личные вещи, так как стало понятно, что мобилизованных очень плохо обеспечивают. Через три дня Березин был уже во временном лагере в Хохлово Белгородской области. Там ему не хватило места в палатке и спать при температуре 10 градусов пришлось на земле. 2 октября всем раздали оружие и петербуржец еще 10 раз выстрелил в мишень.

«Такой конкретной подготовки очень мало, чтобы ехать дальше [в Украину]. Но ребята буквально через день уехали», — рассказывает Березин.

Через три дня его должны были отправить на фронт, но он отказался и подал рапорт о переводе на альтернативную гражданскую службу. И сразу начались угрозы. После того, как Березин сдал автомат, его вызвали к начальнику штаба Анатолию Смердову, который начал запугивать петербуржца тюрьмой.

«Дескать, я поеду на 15 лет. Я говорил, что это должен решить суд, и я готов пойти на этот риск. Тогда Смердов перешел на другую риторику», — вспоминает Березин.

По его словам, Смердов угрожал ему выбить зубы, а также говорил: «Почему нормальные пацаны должны умирать, а ты, падаль ***ая, должен жить». Березин воспринял это как прямую угрозу. Пока петербуржец ждал перевода на альтернативную службу и результатов суда о признании его мобилизации незаконной, людей в лагере становилось все меньше. Березин все чаще стал попадаться на глаза Смердову, который продолжал ему угрожать, издеваться и унижать. 20 октября Смердов, по словам Березина, пообещал отправить его в зону боевых действий.

«Я ответил, что пока идет судебное разбирательство по моему делу, я не могу быть никуда направлен. Он сказал, что тогда даст мне прикладом по голове и в бессознательном состоянии запихает меня в КАМАЗ», — пересказал диалог Березин.

Еще через пять дней Березину сообщили, что часть переезжает, но не сказали куда именно. Военнослужащие в Хохлово могли свободно выходить за пределы лагеря. Тогда мобилизованный пацифист взял паспорт, военный билет, нашел такси и за 35 тысяч рублей и 22 часа доехал до Санкт-Петербурга.

По закону о «самоволке» без привлечения к уголовной ответственности в части можно отсутствовать два дня. У Березина в запасе были еще сутки. Тогда он с адвокатом приехал в Следственный комитет и написал явку с повинной. Это . позволило зафиксировать момент, когда Березин туда прибыл.

Петербуржец также написал заявление, в котором попросил привлечь начальника штаба войсковой части 02511 Анатолия Смердова к ответственности по трем статьям — об угрозе убийством, злоупотреблении полномочиями и их превышении.

В итоге следователь решил провести две проверки — действий Смердова, и срока «самоволки» Березина. Это может длиться от десяти дней до месяца. На это время Березина прикомандировали к воинской части на Васильевском острове в Петербурге. Но остается риск, что его опять отправят под руководство Смердина.

Пока же адвокат Березина пытается доказать, что его подзащитный не отказывается от службы. Он готов быть поваром или писарем, но не хочет брать в руки оружие.

Источник: Би-би-си

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.