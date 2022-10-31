29 октября в переулке шириной четыре метра в Сеуле в районе Итхэвон скопилось много людей, которые праздновали Хэллоуин. Из-за давки погибли 154 человека, в том числе, как сообщают российские агентства, четыре россиянки.

Некоторые очевидцы рассказывают, что одной из причин трагедии мог стать платный вход в бары: многие не заходили внутрь, а стояли на улицах. Тех, кто был готов заплатить, тоже пускали не сразу, из-за этого возникли очереди.

Свидетели трагедии также рассказали, что до того, как началась давка, в районе было всего несколько полицейских, которые регулировали потоки людей возле метро: они не ожидали, что возле отеля может начаться давка. По общим оценкам, 29 октября в районе Итхэвон могло собраться около 100 тысяч человек.

По версии властей, давка началась, когда большая толпа людей попыталась пройти через переулок возле отеля Hamilton, который считается одним из главных мест проведения вечеринок. В стране объявлен недельный траур. Премьер-министр Хан Дак Су сообщил, что государство предоставит семьям погибших средства на проведение похорон.

Что рассказали очевидцы?

Свидетель произошедшего Джошуа Смит и его сестра Анджела рассказали The Washington Post, что были в отеле Hamilton, когда началась давка. Они приехали в Сеул, чтобы посмотреть, как местные жители празднуют Хэллоуин. Поздно вечером брат и сестра увидели, как из отеля выкатили три каталки и вышли спасатели с кислородным насосом. На четвертой каталке выкатили тело в мешке. Еще семь тел досматривали полицейские перед входом в отель.

Софию Ахият — 31-летнего врача из Флориды — полицейские привели на улицу перед отелем спустя час после начала давки, чтобы та помогла пострадавшим. Все это время спасатели просто не могли пробраться вглубь толпы. По ее словам, с начала улицы, где началась давка, начали выносить мертвых людей. Обычные прохожие пытались самостоятельно реанимировать пострадавших.

«Большая часть этих людей уже умерли или были при смерти, когда мы (врачи. — Прим. “Холода”) начали оказывать медпомощь», — рассказала Ахият.

Фото: YONHAP / Reuters / Scanpix; YONHAP / EPA / Scanpix

Тела людей выкатывали с улицы и загружали в машины скорой помощи на протяжении всей ночи. По словам некоторых очевидцев, они не сразу поняли, что произошло: сначала они увидели людей без сознания на носилках, а потом уже поняли, что произошла трагедия. Ближе к ночи на телефоны местных жителей начали приходить смс-предупреждения о большом скоплении людей.

К 11 утра журналисты вернулись на улицу перед отелем. Дорога была завалена праздничным мусором. На дверь одного из кафе, которое находилось рядом с Hamilton, вывесили табличку, где указывалось, что заведение не будет работать из-за траура.

Владельцы магазинов и прохожие целый день толпились возле переулка, где произошла трагедия. Дознаватели тоже приехали к отелю: они стояли возле переулка и тихо переговаривались.

NBC пишет, что среди погибших оказались двое молодых людей США — Энн Гиске с медицинского факультета Университета Кентукки, которая приехала по обмену, и Стивен Блезли, который изучал в Сеуле международный бизнес и корейский язык.

Источник: The Washington Post, NBC, The Guardian

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