В Новосибирской области депутат от «Единой России» сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Ему грозит год лишения свободы

30 октября в городе Татарск Новосибирской области районный депутат от «Единой России» Сергей Мамонтов сбил шестилетнего ребенка, попытался его поднять, а затем скрылся с места ДТП, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую вызвали прохожие.

Против депутата возбудили два административных дела: нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью и невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности. Максимальное наказание по статье составляет год лишения свободы.

В «Единой России» сообщили, что «с позором» исключат Мамонтова из своих рядов.

«Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова», — сообщила руководительница регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

«Коммерсантъ» сообщил, что депутат после происшествия самостоятельно пришел в полицию и прошел освидетельствование, которое показало, что он был трезв. Суд назначил Мамонтову 11 суток ареста, признав его виновным по статье об оставлении водителем места ДТП (статья 12.27 КоАп). Он признал вину.

Источник: Прокуратура Новосибирской области, «Коммерсантъ», Юлия Швец

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