В Генштабе РФ пообещали не отправлять срочников на войну в Украине. В этом году осенний призыв начинается 1 ноября

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский рассказал, что в этом году солдат-срочников осеннего призыва не будут отправлять на войну и направлять на службу на оккупированные территории.

Он также добавил, что призывников увольняют с октября. К концу месяца из рядов Вооруженных Сил уволили и отправили домой уже 19,5 тысяч человек. Бурдинский выделил, что в этот раз в армию планируется призвать 120 тысяч человек — это на 7,5 тысяч меньше, чем в 2021 году.

Ранее представитель Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский пообещал, что призывники не будут участвовать в войне в Украине, а по истечению срока службы, по его словам, их уволят и вернут домой.

В начале осени пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сейчас военкоматы перегружены мобилизацией, поэтому в этом году осенний призыв перенесли с 1 октября на 1 ноября.

Источник: «Красная звезда»

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