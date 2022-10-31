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В Белгороде на помойку выбросили цинковые гробы. Уже несколько дней полиция ищет, кто это сделал

14:34 • 31.10.2022

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что полиция разыскивает сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на обычную мусорку цинковые гробы. Он сказал, что наказание для этих людей определит суд, «но в первую очередь эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами».

«Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами?» — сказал мэр города.

30 октября Baza сообщила, что жители Белгорода пожаловались в полицию на ритуальщиков, которые выбрасывают на помойку цинковые гробы, в которых доставляют погибших в Украине военнослужащих. По данным СМИ, сотрудники ритуальной службы выкинули гробы после того, как родственники погибших купили для похорон другие.

Источник: Baza, Антон Иванов, «Дождь»

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