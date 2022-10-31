В Белгороде на помойку выбросили цинковые гробы. Уже несколько дней полиция ищет, кто это сделал

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что полиция разыскивает сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на обычную мусорку цинковые гробы. Он сказал, что наказание для этих людей определит суд, «но в первую очередь эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами».

«Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами?» — сказал мэр города.

30 октября Baza сообщила, что жители Белгорода пожаловались в полицию на ритуальщиков, которые выбрасывают на помойку цинковые гробы, в которых доставляют погибших в Украине военнослужащих. По данным СМИ, сотрудники ритуальной службы выкинули гробы после того, как родственники погибших купили для похорон другие.

Источник: Baza, Антон Иванов, «Дождь»

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