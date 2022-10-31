В Амстердаме сквоттеры захватили дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

В Амстердаме группа сквоттеров поселилась в доме, который, как они утверждают, принадлежит одному из основателей «Яндекса» Аркадию Воложу.

На фасаде здания сквоттеры вывесили несколько баннеров, на одном из которых написано «Яндекс+ФСБ=любовь (знак сердца)».

По словам захвативших здание людей, таким образом они протестуют против заморозки недвижимости, которую европейские власти арестовывают в рамках реализации санкций, которые ЕС накладывает на российских бизнесменов близких к Кремлю.

При этом сквоттеры признают, что формально Волож не является владельцем этого дома. По документам он принадлежит офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В то же время, они ссылаются на данные голландских СМИ, которые ранее писали о том, что эта компания является лишь номинальным владельцем, а в действительности дом с ее помощью приобрел именно Волож.

Ранее в этом году ЕС, среди прочего, ввел санкции в отношении Аркадия Воложа и бывшего управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна. В качестве одной из причин включения топ-менеджеров «Яндекса» в санкционные списки называлось использование сервисов компании для сокрытия информации о войне в Украине от российских граждан.

После введения санкций «Яндекс» продал свои новостные сервисы «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» компании VK, которую возглавляет сын первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

Источник: «Агентство. Новости»

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