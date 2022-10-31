Украина, Турция и ООН согласовали план движения по гуманитарному коридору 16 судов с зерном. Делегации уведомили Россию

Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения 16 судов по гуманитарному коридору. О своем решении они уведомили Россию.

Делегациями согласован план движения 12 судов из украинских портов и четырех в украинские порты. Всего в украинских портах движение ожидает 21 судно с грузом общим весом около 700 тысяч тонн.

30 октября из портов Украины уже вышли шесть судов, но не вошли в гуманитарный коридор. В заявлении Совместного координационного центра в Стамбуле указывается, что делегации также договорились проверить 31 октября 40 отбывающих судов.

Ранее Россия вышла из «зерновой сделки», а МИД РФ опубликовал заявление, в котором обвинило Украину в «массированном ударе» с помощью беспилотников по судам Черноморского флота РФ в Севастополе.

Источник: Reuters

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