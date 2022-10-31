С декабря Кипр перестанет бесплатно выдавать визы россиянам

С 1 декабря Кипр устанавливает сбор в размере 80 евро для взрослых россиян, подающих заявку на получение кипрской визы. Визы для детей от 6 до 12 лет обойдутся вдвое дешевле. Об этом сообщила «Ассоциации туроператоров России» (АТОР), ссылаясь на разъяснение кипрских властей.

По их словам, введение сбора обусловлено тем, что ранее Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Оно перестало действовать с 12 сентября.

Из-за этого все страны ЕС повысили визовые сборы для россиян с 35 евро до 80. Кипр стал последней из них. При этом раньше визы для россиян это государство оформляло бесплатно.

Решение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией ЕС принял после того, как ряд стран-членов Евросоюза выступил с предложением полность прекратить выдачу виз российским гражданам.

Приостановку действия этого соглашения в ЕС назвали компромиссным решением, а Литва, Латвия, Эстония и Польша, не добившись полного запрета на выдачу виз россиянам, договорились не пускать российских граждан с туристическими шенгенскими визами через свои границы с 19 сентября. Позже такое же решение приняла и Чехия.

Источник: АТОР

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