Российский обстрел Украины вызвал серьезные перебои с энергоснабжением. Главное

Утром 31 октября во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. После российских ударов в стране начались серьезные перебои с энергоснабжением. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атаки были повреждены 18 объектов критической инфраструктуры в 10 регионах страны. Вооруженные силы Украины сообщили, что им удалось сбить 44 из 50 ракет.

Киев и область

В результате ударов российской армии некоторые районы Киева остались без электричества и водоснабжения. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Через несколько часов после атаки городским службам удалось частично восстановить подачу воды и электричества. В Киеве и области продолжаются аварийные отключения электроэнергии.

По данным «Би-би-си», в украинской столице было слышно «много взрывов», после которых в городе отключилось электричество и пропадала связь.

Харьков и область

В Харькове под обстрел попал Чугуевский район. В результате российской атаки были повреждены объекты критической инфраструктуры. Глава областной администрации Олег Синегубов заявил, что возможны перебои со светом. После обстрела временно приостановил работу метрополитен.

Всего по Харьковской области пришлось пять ракетных ударов. В результате обстрела начался пожар в учебном заведении в Купянском районе. Местные власти сообщают, что жертв нет.

Запорожская область

Глава обладминистрации Александр Старух написал, что ракетный удар по Запорожской области был нанесен около восьми утра. По его словам, в результате российской атаки были также повреждены объекты критической инфраструктуры. Он предупредил население, что возможны временные отключения света.

Старух также отметил, что пострадавших нет.

Кировоградской область

Власти области заявили о повреждениях объектов критической инфраструктуры. В частности, речь может идти о Кременчугской ГЭС. Официально украинские власти эту информацию не подтверждали.

Черновицкая область

Российская армия впервые с начала войны нанесла ракетный удар по Черновицкой области. Глава региона Руслан Запаранюк сообщил о повреждении критической инфраструктуры, но не уточнил какой именно объект пострадал. Украинские СМИ предположили, что ракета могла попасть в Новоднестровскую ГЭС, которая находится недалеко от границы с Молдовой. Позже МВД Молдовы сообщило, что российская ракета, которая была сбита украинскими средствами ПВО, упала на территорию страны. В молдавском селе Наславча, которое находится возле границы с Украиной, в нескольких домах выбило стекла, пострадавших нет.

Черкасская область

Глава обладминистрации Игорь Табурец сообщил, что российские ракеты атаковали один из объектов критической инфраструктуры, часть области обесточена.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска рано утром выпустили 40 снарядов из «Града» по городу Марганец. В результате обстрела погибла 31-летняя женщина, еще одна пострадавшая находится в больнице.

В городе повреждено около 30 многоэтажных и частных домов, а также местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач.

Также Резниченко заявил, что в Днепре и Павлограде серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Позже глава региона сообщил, что энергетическая система не справляется с нагрузкой из-за утренних ударов и призвал жителей области экономить электроэнергию.

Хмельницкая область

Глава областной администрации Сергей Гамалий сообщил, что в результате падения обломков российской ракеты были повреждены крыша и окна в гражданском здании. По его словам, погибших и раненых нет.

Источники: ВСУ, Денис Шмыгаль, Виталий Кличко, Александр Старух, Руслан Запаранюк, МВД Молдовы, Игорь Табурец, Валентин Резниченко, Сергей Гамалий

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