Российских мобилизованных отправляют на фронт с устаревшим советским оружием — Минобороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российских мобилизованных вооружают автоматами АКМ, в которых используются патроны образца 1943 года.

В ежедневном обзоре ситуации на войне в Украине от британской разведки говорится, что призванным в рамках мобилизации выдали автоматы Калашникова модели АКМ, которые были приняты на вооружение советской армии еще в начале 1960-х годов. Такие выводы специалисты Минобороны Великобритании сделали, основываясь на фотографиях, которые есть в открытых источниках.

В обзоре также отмечается, что запасы таких автоматов оставались на складах российской армии, но многие из этих АКМ, по мнению британских специалистов, находятся в непригодном для использования состоянии из-за ненадлежащих условий хранения.

Британские военные также подчеркивают, что АКМ стреляют патронами образца 1943 года. При этом регулярная российская армия вооружена автоматами АК-74М или АК-12, которые используют патроны другого образца. В Минобороны Великобритании полагают, что необходимость поставлять на линию фронта разные боеприпасы создаст дополнительные проблемы с логистикой, которая и сейчас едва справляется.

Источник: Минобороны Великобритании

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