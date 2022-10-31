«Пять суток я подвергался жесточайшим пыткам». Бывший капитан корабля ВМС Украины, находящийся в СИЗО Симферополя, объявил голодовку 

Бывший капитан первого ранга Военно-морских сил Украины в запасе, экс-капитан украинского разведывательного корабля «Славутич» Алексей Киселев с конца июля находится в симферопольском СИЗО №2. Его обвиняют в участии в крымскотатарском добровольческом отряде имени Номана Челебиджихана, который российские власти считают незаконным вооруженным формированием.

Сам Киселев утверждает, что ничего не знает об этом отряде. Он рассказал изданию «Грати», как его похитили в Херсонской области Украины, пытали, а после вывезли в аннексированный Крым.

По версии российских спецслужб, Алексей Киселев вступил в крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана в мае 2016 года. Он якобы снабжал продуктами участников батальона и готовил их к морской блокаде Крымского полуострова. 22 июля его задержали в Геническе Херсонской области Украины.

«Надели на голову мешок и приставили пистолет к левому колену. Мне задавали вопросы о том, где находится партизанский отряд, которым я якобы “командую”. Где находится схрон оружия для отряда, и время его сбора. Их также интересовал мой позывной, мои кураторы в ВСУ и Службе Безопасности Украины», — рассказывает Киселев.

Квартиру, гараж и автомобиль Киселева, по его словам, обыскали без ордера, а все участники обыска были в штатском и в масках. После этого бывшего капитана отвезли в профессиональном техучилище №17, где начались пытки.

«Пять суток я подвергался избиениям и жесточайшим пыткам электрическим током. У меня продолжали спрашивать о партизанском движении и моем участии в нем, а также о схроне с оружием», — говорит Киселев.

27 июля Киселева вывезли в Симферополь и доставили в крымское управление ФСБ.

«Меня подняли на верхний этаж, избиения и пытки током продолжились. Требование осталось одно: признаться, что я участник блокады Крыма и участник батальона имени Номана Челебиджихана», — продолжает Киселев.

По его словам, он так и не подписал признательные показания. Сейчас Киселев находится в крымском СИЗО. Бывший капитан сообщил журналистам, что нуждается в медицинской помощи, так как у него сломаны ребра, есть вывихи суставов рук и ног, а также сломан зуб.

Вместе со своим адвокатом Киселев написал жалобу в военно-следственное управление Южного округа, но ответа оттуда не получил и решил объявить голодовку.

Источник: «Грати»

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