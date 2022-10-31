На Ямале школьники после уроков шьют одежду для военнослужащих

В городе Лабытнанги на Ямале ученики шестых-десятых классов после уроков шьют одежду для военных.

Об этом во «ВКонтакте» сообщила мэр города Марина Трескова.

«Проект „Тепло наших рук для защитников Родины“ объединил 15 ребят 6-10 классов. Балаклавы и теплые кофты шьют после уроков. Сейчас заботливыми детскими руками изготовлено семь комплектов одежды, в планах увеличить объем в три раза. Наши мужчины должны чувствовать заботу и тепло!» — написала она.

Ямальские школьники не первыми занялись обеспечением военных необходимой им экипировкой. Так, ранее о привлечении учащихся школ к пошиву одежды для солдат, в частности, сообщали из города Собинка во Владимирской области, поселка Безенчук Самарской области и поселка Октябрьский Ростовской области.

Соответствующие посты, как отмечает «Медуза», как правило, обозначены хэштэгом #шьемдлянаших, а выкладывают их не только учебные заведения. Во «ВКонтакте» уже существует много городских групп с названием «Шьем для наших» и «Вяжем для наших». Государственное издание «Российская газета» утверждает, что это волонтерская инициатива, которую инициировали женщины из Белгородской области.

Источник: «Медуза»

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