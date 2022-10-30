Во время давки в Сеуле погибли больше 150 человек. Среди погибших есть четыре россиянки

В результате давки, возникшей 29 октября в Сеуле во время празднования Хэллоуина, погибли 153 человека. Большинство погибших — молодые люди, в том числе около 100 женщин. Также власти Сеула сообщили, что получили сообщения о более чем 3580 пропавших без вести. В стране объявлен недельный траур. Государство предоставит семьям погибших средства на проведение похорон.

Среди погибших есть четыре россиянки. Всего известно о 22 погибших иностранцах, среди которых граждане Китая, Ирана, Узбекистана и Норвегии.

«Известна только дата рождения, имя и гражданство. Одной 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя — 1997 года рождения», — уточнили в российском посольстве. Еще одной жертве из России также было меньше 30 лет.

«Нам с подругой вырвали клок волос, потому что люди падали и пытались ухватиться за что-то. Кореянка около меня кричала, что ей больно, так как наступили на нее, но никто не мог ничего сделать, мы не могли даже пошевелиться. Из-за такого количества людей не хватало воздуха, я еле-еле дышала», — рассказала россиянка, которой удалось выбраться из давки живой.

29 октября в небольшом переулке в районе Итхэвон, популярном у молодежи, скопилось много людей, которые праздновали Хэллоуин. Как отмечает Reuters, в тот вечер десятки баров и ресторанов района были переполнены. Что конкретно послужило причиной для трагедии, пока не установлено. По версии властей, давка началась, когда большая толпа людей попыталась пройти через переулок шириной четыре метра возле отеля Hamilton, который считается одним из главных мест проведения вечеринок. Reuters пишет, что, по словам одного из очевидцев, людей было в 10 раз больше, чем на Рождество.

Это первый Хэллоуин в Сеуле, который празднуют без коронавирусных ограничений. В апреле в Южной Корее отменили комендантский час в барах и ресторанах, а также разрешили собираться больше чем по 10 человек.

Это крупнейшая трагедия в Южной Корее с 2014 года, когда из-за крушения парома «Севоль» погибли 304 человека.

Источник: Yonhap, Reuters, ТАСС, «Газета.Ru»

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