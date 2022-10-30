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В Волгограде в двух районах нет воды и отопления, введен режим ЧС. Там прорвало два канализационных магистральных трубопровода

14:34 • 30.10.2022

В Волгограде в Ворошиловском и Советском районах продолжает действовать режим ЧС, который ввели из-за крупной аварии на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе. Местные жители пожаловались на отсутствие отопления и воды.

В ночь с 27 на 28 октября на склоне поймы Царицы образовался гигантский провал в Сквере Пахмутовой. Фекальными водами залило детскую железную дорогу и надпись «Россия» у памятника катеру «Гаситель».

Причиной аварии стал прорыв двух канализационных магистральных трубопроводов. Аварийные службы предположили, что это произошло из-за ветхости — коммунальщики выяснили, что канализационный коллектор не соответствует первоначальным данным из топографической съемки и проекта. Вместо бетонных труб проложены металлические. На протяжении 150 метров они истлели «практически в труху». 

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту некачественного оказания услуг населению.

Источник: «Волгоград онлайн»

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