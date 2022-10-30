В ЧВК «Вагнера» начали принимать заключенных с тяжелыми заболеваниями — Минобороны Великобритании

В Министерстве обороны Великобритании считают, что ЧВК «Вагнера» снизила стандарты и вербует российских заключенных, у которых есть серьезные заболевания, включая ВИЧ и гепатит С.

«Роль группы Вагнера значительно изменилась после вторжения России в Украину. В предыдущих конфликтах она поддерживала относительно высокие стандарты набора, и многие из ее участников ранее были профессиональными российскими военными», — прокомментировали в ведомстве слова создателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

Тот ранее сообщил, что не видит «ничего аморального» в том, что «солдаты, носители гепатита С и ВИЧ, будут убивать других солдат, не имея информации, были ли те при жизни носителями каких-либо вирусов».

В Минобороны уверены, что это показывает то, что сейчас ЧВК отдает предпочтение количеству, а не опыту или качеству военных сил. Также в ведомстве считают, что новобранцев из числа осужденных привлекут к созданию оборонительной линии длинной 200 километров на востоке Украины.

Источник: Минобороны Великобритании

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